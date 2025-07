Wimbledon: Sinner si scalderà con Vasamì alle 11.30 in vista di Shelton

Dopo l’odissea di un martedì particolare, tra allenamenti annunciati, poi cancellati, poi svolti indoor, si torna ad avere qualche certezza riguardo Jannik Sinner. O almeno così dovrebbe essere, a ormai poche ore dal quarto di finale di Wimbledon che lo vedrà opposto sul campo 1 a Ben Shelton.

Infatti è notizia fresca che alle 10.30 londinesi, le 11.30 italiane, Sinner scenderà in campo per scaldarsi con uno sparring d’eccezione: Jacopo Vasamì. La stellina del tennis italiano può costituire in effetti un ottimo test per il n.1 al mondo, essendo mancino come Shelton. E potendo offrire dunque quel tipo di angolazioni e rotazioni a un Sinner che ovviamente andrà in cerca di risposte dal proprio gomito.

Di certo sarà un allenamento super seguito e importantissimo, dal quale potrebbero anche trapelare aspettative o indiscrezioni per la partita contro il big server americano. Un giocatore da affrontare al meglio delle condizioni. Seguiranno aggiornamenti per capire cosa aspettarsi da Sinner, in questi giorni incerti in quel di Londra.

Le quote antepost

Giunti ai quarti, con una semifinale già composta, il pronostico è oramai sempre più indirizzato verso i grandi favoriti, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo, campione uscente, parte un pelino in vantaggio nelle gerarchie, ed è premiato da una super quota che su Sisal vale 8 volte la posta.

Situazione analoga per Sinner. Il n.1 al mondo viene immediatamente dietro ad Alcaraz, per il semplice fatto di avere lo spauracchio Novak Djokovic nella propria zona di tabellone e il problema al gomito da verificare. Al netto di ciò anche la sua quota ha una maggiorata su Sisal, che diventa uguale (e ancora più conveniente visto il rendimento nei primi due match di Jannik) a quello dello spagnolo, 8 volte la puntata.