Wimbledon, il programma di domenica 13 luglio: Sinner-Alcaraz alle 17

Siamo arrivati all’ultima giornata di Wimbledon. Alle ore 13 locali (le 14 in Italia) sul Campo Centrale verrà giocata la finale di doppio femminile tra le teste di serie n. 4 Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko e le teste di serie n. 8 Veronika Kudermetova ed Elise Mertens.

Alle ore 16 locali, le 17 in Italia, l’ultimo match del torneo, la finale del singolare maschile tra le prime due teste di serie Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Quest’ultimo match, oltre che essere in diretta su Sky come tutto il resto del torneo, sarà trasmesso anche in chiaro su TV8.