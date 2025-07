WTA Bastad: Cocciaretto supera Kawa, quarto successo di categoria 125 per lei

Settimana luminosa quella di Elisabetta Cocciaretto, che dopo il cammino lusinghiero a Wimbledon, interrotto solo da Belinda Bencic al terzo turno e al tie-break decisivo, si è spostata a nord e ha vinto il 125 di Bastad. Elisabetta, gratificata della ottava testa di serie, è entrata nel torneo battendo la spagnola Escorihuela, numero 253 del ranking, ugualmente allo shootout del terzo parziale, dopo essere stata in ritardo di un break nel primo set, da lei poi vinto. Superato lo spavento iniziale, Cocciaretto ha ceduto solo un set nel percorso verso la finale, superando in semifinale la testa di serie numero sei, la croata Antonia Ruzic.

In finale ha superato poi l’atleta polacca Katarzyna Kawa con il punteggio di 6-3 6-4 in un pomeriggio di sabato dal cielo grigio e solcato da un vento insistente. La nostra rappresentante ha raggiunto presto il vantaggio di 3-0 insistendo nello scambio sul dritto della rivale, sovente impreciso; Kawa è rientrata nel punteggio con intraprendenza e forzando sul rovescio dell’azzurra, ma dal 3-2 la testa di serie numero otto ha ripreso il controllo della frazione, che ha chiuso al nono game. Nel secondo set la regola del servizio si infrange solo al decimo gioco e di nuovo Kawa si mostra debole con il dritto, andando nettamente in corridoio con un colpo inside in proprio sulla palla-gara. Per Elisabetta, a segno con sei ace, è il quarto titolo in carriera nella categoria 125: l’azzurra, che vanta un successo WTA a Losanna 2023, rientra così in top 100, subito a ridosso delle prime ottanta giocatrici del ranking.