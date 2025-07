Hopman Cup 2025, il Canada vince, grandi applausi per Cobolli e Bronzetti

Il Canada ha conquistato l’edizione 2025 dell’Hopman Cup, niente da fare per l’Italia che si arrende col doppio misto. La coppia canadese vince con un doppio 6-3 con Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti usciti tra gli applausi.

Niente da fare per gli azzurri che hanno lottato e provato in tutte le maniere a portare a casa anche la Hopman Cup, dopo la Davis e la Billie Jean King.

Tutto esaurito il centrale della Fiera del Levante che ha seguito con grande partecipazione l’ultimo atto di questa competizione.

E’ stato un pomeriggio intenso: la vittoria di Bianca Andreescu ha dato il via al successo canadese. Flavio Cobolli ha rimesso tutto in sesto vincendo in rimonta Felix Auger-Aliassime.