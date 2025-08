ATP Toronto, Shelton: “Con Cobolli ci siamo chiariti negli spogliatoi. Tutto risolto”

La vittoria su Flavio Cobolli, ottenuta nella tarda serata di Toronto, è stata la numero 100 nel circuito ATP per Ben Shelton. Un traguardo notevole per l’americano che ora andrà a caccia di un altro risultato importante: la prima semifinale in un Masters 1000 dopo tre sconfitte nei quarti di finale. Del match con Cobolli resterà la sua rimonta nel terzo set, la sua capacità di farsi sentire anche quando l’inerzia gli era sfavorevole, ma anche un altro momento alla Shelton: la discussione finale alla stretta di mano.

Nonostante la vittoria, Ben non è riuscito a evitare una polemica abbastanza inutile su un gesto che Cobolli gli avrebbe rivolto durante il tie-break finale. Flavio, con grande compostezza, ha provato a spiegargli che non ce l’aveva con lui e che, in ogni caso, un po’ di frustrazione in quel momento del match era normale. Il chiarimento c’è stato anche se Shelton non ha modificato la sua espressione di scetticismo nei confronti delle parole dell’azzurro. Per questo è stata necessaria un’ulteriore chiacchierata – come ha riportato lo stesso Shelton in conferenza stampa: “Ne abbiamo parlato. Ha detto che non era rivolto a me. È tutto a posto. Ne abbiamo riparlato negli spogliatoi, quindi non risponderò ad altre domande al riguardo. Non c’è nulla da aggiungere, è tutto a posto“.

Tutto bene quel che finisce bene, quindi. Il focus può tornare su quanto successo in campo. Ne ha parlato così, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, il numero 7 del mondo.

D. Ben, congratulazioni per la vittoria. È stata una partita difficile, ma secondo te cosa ha fatto la differenza?

SHELTON: Penso di essere stato molto forte mentalmente stasera. Devo dare merito a Flavio, ha fatto molte cose durante la partita che l’hanno resa difficile. Penso che abbia giocato molto bene. È molto veloce, neutralizza molte delle cose che faccio bene, e con lui è sempre un match difficile per me, quindi sono molto felice di averlo superato.

D. Puoi raccontarci com’è andato il terzo set? Eri sotto 4-2, 5-4, come sei riuscito a ribaltare il risultato?

SHELTON: Sinceramente non lo so. È stata dura. Sono riuscito a ottenere una seconda possibilità mantenendo il servizio e arrivando al punto in cui lui doveva servire per chiudere il match. Non è sempre facile, specialmente in una serata come questa, con vento e temperature non così elevate, dove la palla non rimbalza così in alto come durante il giorno, servire per chiudere i set. Lo stesso è successo a me nel primo quando ho servito per chiudere il set. È stata una partita nervosa e difficile, ma penso che dopo aver superato quel game e essere riuscito a riportare il mio livello di energia dove volevo che fosse, e tenere con sicurezza il servizio sul 5-5 è stato decisivo per me.

D. Stai vivendo delle settimane positive tra qui e Washington. Cosa pensi che ti abbia impedito di ottenere gli stessi risultati costanti all’inizio della stagione?

SHELTON: Sì, penso che sia una questione di costanza e di motivazione. Ci sono tanti giocatori forti in questi tornei che possono eliminarti nei primi turni. Due delle tre partite che ho giocato finora qui sono state contro giocatori che erano davanti negli scontri diretti contro di me. Non è facile. Soprattutto quando giochi su superfici con cui non hai molta familiarità o in luoghi in cui non sei stato molto spesso.

Di solito trovo la mia forma migliore e sono più costante in questo swing perché c’è un tipo di palla che uso da quando ho iniziato a giocare a tennis, ma anche campi e condizioni di caldo e umidità con cui ho a che fare da quando ho iniziato a giocare. Penso che la confidenza con questi elementi contribuisca a una maggiore costanza e ai risultati che ottengo in questo swing. Sento che sto migliorando sempre di più sulle altre superfici e in altri posti, e mi sto avvicinando al livello che vorrei raggiungere anche lì.

D. Molti giocatori hanno parlato delle condizioni di gioco. Puoi descriverle per noi comuni mortali, com’è giocare con il vento che soffia e altre cose che sono uguali per entrambi i giocatori, ma…

SHELTON: Hai detto “noi comuni mortali”? Anch’io sono un comune mortale. Come ho detto, penso che il mio gioco sia ben attrezzato per affrontare queste condizioni e questo aiuta molto le mie armi. Ma quando non giochi in questo tipo di condizioni durante tutto l’anno, può essere difficile adattarsi e trovare il proprio ritmo. Ho detto che ero stanco dopo Wimbledon e, se la situazione fosse stata diversa, forse non avrei giocato quel 500 a Washington. Ma Washington è la mia seconda casa e ci sono alcuni vantaggi nel giocare più partite in questo tipo di condizioni e sentirsi sempre più a proprio agio.

Non è facile in questi tornei di due settimane in cui si giocano partite di due o tre set e si ha un giorno di riposo tra un match e l’altro – è una cosa di cui tutti stanno parlando adesso negli spogliatoio – il livello di gioco ne risente. Il livello è sicuramente più alto in quei tornei di una settimana, quando si giocano match due su tre un giorno dopo l’altro perché si entra in un ritmo di gioco costante. È difficile fermarsi e ripartire, e penso che sia proprio della combinazione di queste cose che i giocatori stanno discutendo e che sta mettendo in difficoltà molti di loro.