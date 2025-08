Sinner e Alcaraz, simpatico siparietto a Cincinnati: il racconto delle vacanze [VIDEO]

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a tornare in campo dopo il periodo di stop dopo la finale di Wimbledon, vinta dall’altoatesino per 4-6 6-4 6-4 6-4. Sia l’azzurro che lo spagnolo non hanno preso parte al torneo di Toronto, ma sono pronti a tornare per Cincinnati e successivamente US Open.

In un simpatico siparietto sul campo, i due si sono incontrati dopo la pausa dall’ultimo atto del The Championships. Entrambi inizialmente si rispondono ridendo a vicenda “Niente di folle” alla domanda su come hanno passato queste settimane.

Alcaraz entra poi nel dettaglio: “Ho passato due settimane a casa e una nel sud della Spagna. È stato bello però sai, dopo 3 settimane a casa d’estate mi sentivo un po’ annoiato. Era da almeno un anno che non vedevo tutti i miei amici“. Come di consueto, meno parole per Sinner, che però è sembrato molto felice di incontrare di nuovo il suo rivale.