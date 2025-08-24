US Open: la programmazione in chiaro su SuperTennis

Anche quest’anno lo US Open sarà trasmesso in diretta e in chiaro, gratis e per tutti, su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212 della piattaforma SKY).

Gli appassionati potranno infatti seguire in ogni momento altri quattro match, oltre all’incontro in quel momento in diretta sul canale, attraverso la piattaforma SuperTennis Plus. Sarà infatti sufficiente, per i possessori di smart tv di nuova generazione connessa ad Internet, premere la freccia in su sul telecomando, per accedere al multichannel.

Il torneo sarà inoltre trasmesso via satellite sul canale 212 di SKY e sulla piattaforma OTT SupertenniX (gratuita per i tesserati Fitp, 1,99 euro/mese per i non tesserati). Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi. Gli spettatori potranno anche rivederli on demand insieme a tutti i contenuti raccolti nel corso della giornata: interviste ai protagonisti, curiosità, approfondimenti e dietro le quinte.

Domenica 24 agosto scattano i tabelloni principali. Ogni giorno il programma partirà alle 13.30 quando andrà in onda SuperTennis Today – Speciale US Open, uno studio di mezz’ora condotto da Elena Ramognino in cui si racconterà quanto successo nella notte italiana e si approfondiranno i temi principali dell’imminente giornata di incontri.

Alle 16.45 si apre lo studio di New York con Giorgio Spalluto e Diego Nargiso che guideranno gli spettatori con tutte le informazioni utili sul programma di gioco e la programmazione di SuperTennis per la giornata. Alle 17.00 scatteranno gli incontri, intervallati sempre dagli studi di continuità nei quali Spalluto e Nargiso saranno affiancati da ospiti, giocatori, coach. Nel corso degli studi, Simone Bertino offrirà i suoi approfondimenti tattici e tecnici alla sua lavagna.

Nel corso delle dirette Lucrezia Marziale e Roberto Cozzi Lepri, inviati a New York, realizzeranno interviste in campo o nella flash zone e collegamenti da Flushing Meadows, portando nelle case degli appassionati tutta l’atmosfera dello US Open.

Le telecronache saranno affidate a Lorenzo Fares, Luca Fiorino, Lorenzo Andreoli, Marco Di Nardo, Marco Calabresi, Alessandro Ferrari, Giorgio Basile, Alessandro Stoppani, Ivan Moreschi.

Ricco sarà il parterre dei talent: Marco Meneschincheri, Mauro Ricevuti, Vincenzo Santopadre, Giorgio Galimberti, Karin Knapp, Francesco Elia, Filippo Baldi.

Campi disponibili su SuperTenniX