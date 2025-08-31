US Open, il programma di lunedì 1° settembre: Musetti in seconda serata, Sinner di notte

Giornata festiva negli Stati Uniti (il Labor Day, la festa del lavoro, che corrisponde al 1° maggio italiano) e giornata di ottavi di finale a Flushing Meadows.

Sull’Arthur Ashe si inizia alle 11.30 locali (le 17.30 in Italia) con Felix Auger-Aliassime che sfida Andrey Bublik, seguiti dal match clou della giornata tra Coco Gauff e Naomi Osaka. Nella sessione serale, a partire dalle 19 (le 01 in Italia), Jannik Sinner affronterà Alexander Bublik, mentre in chiusura di programma ci sarà l’incontro tra Amanda Anisimova e Beatriz Haddad Maia.

Sul Louis Armstrong Stadium si inizierà alle 11 (le 17 in Italia) con Riedi-De Minaur, poi non prima delle 13 (le 19 in Italia) Alexandrova-Swiatek e infine Lorenzo Musetti contro Jaume Munar.

Qui sotto il programma completo con gli orari locali (sei ore indietro rispetto all’Italia):