US Open, fine della corsa per Venus Williams: troppo forti Siniakova/Townsend

Le n. 1 del seeding raggiungono la semifinale lasciando per strada solo tre game. Venus ce la mette tutta insieme a Leylah Fernandez, ma non basta

By Paolo Pinto
2 Min Read
Venus Williams and Leylah Fernandez in action during a women's doubles quarterfinal match at the 2025 US Open on Tuesday, Sep. 2, 2025 in Flushing, NY. (Garrett Ellwood/USTA)


[1] K. Siniakova/T. Townsend b. L. Fernandez/V. Williams 6-1 6-2

Semaforo rosso definitivo a questo US Open per Venus Williams. La leggenda statunitense a 45 anni (e dopo aver raggiunto i quarti di finale) è stata eliminata dal torneo di doppio assieme a Leylah Fernandez dopo il 6-1 6-2 dei quarti di finale inflitto loro da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, coppia n. 1 del seeding.

Venus in campo è sempre uno spettacolo e il pubblico non ha mai avuto dubbi su chi tifare. Solo che la coppia n. 1 del seeding è sta molto più reattiva e solida, specie al servizio, perdendo 5 punti nel primo set nei propri turni di battuta e 4 nel secondo.

Troppa differenza nello stare in campo tra le due coppie, con le teste di serie n. 1 del seeding devastanti per tutta la gara. Primo set a senso unico con Siniakova bene da fondo e Townsend a esprimersi sotto rete. Per il resto c’è stata più battaglia nel secondo set, ma il break in apertura ha condizionato Venus e Leylah. Il pubblico non è bastato con Venus che, avvolta dall’affetto del pubblico, ha salutato calorosamente New York, chissà se per l’ultima volta

