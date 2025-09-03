US Open, fine della corsa per Venus Williams: troppo forti Siniakova/Townsend

From mixed doubles to singles to doubles, it's been great to have you back @Venuseswilliams 💙 pic.twitter.com/rtoQ3mrzzK — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

[1] K. Siniakova/T. Townsend b. L. Fernandez/V. Williams 6-1 6-2

Semaforo rosso definitivo a questo US Open per Venus Williams. La leggenda statunitense a 45 anni (e dopo aver raggiunto i quarti di finale) è stata eliminata dal torneo di doppio assieme a Leylah Fernandez dopo il 6-1 6-2 dei quarti di finale inflitto loro da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, coppia n. 1 del seeding.

Venus in campo è sempre uno spettacolo e il pubblico non ha mai avuto dubbi su chi tifare. Solo che la coppia n. 1 del seeding è sta molto più reattiva e solida, specie al servizio, perdendo 5 punti nel primo set nei propri turni di battuta e 4 nel secondo.

Troppa differenza nello stare in campo tra le due coppie, con le teste di serie n. 1 del seeding devastanti per tutta la gara. Primo set a senso unico con Siniakova bene da fondo e Townsend a esprimersi sotto rete. Per il resto c’è stata più battaglia nel secondo set, ma il break in apertura ha condizionato Venus e Leylah. Il pubblico non è bastato con Venus che, avvolta dall’affetto del pubblico, ha salutato calorosamente New York, chissà se per l’ultima volta.