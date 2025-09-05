US Open, pronostici: Sinner-Alcaraz la finale più probabile. Nel doppio favorite Siniakova/Townsend

Manca sempre meno per scoprire chi saranno i due finalisti dello US Open 2025 maschile. L’ultimo atto che tutti si aspettano è naturalmente la sfida ormai generazione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma i rispettivi avversari non sono propriamente d’accordo nonostante le quote dei bookmakers diano ragione al numero uno e due del mondo, che potrebbero invertirsi al termine dello Slam statunitense se Carlos dovesse vincere il torneo (oppure Jannik perdere in semifinale).

Partiamo con la sfida che a livello di orario inizierà prima, ovvero quella tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, la nona volta che il tennista spagnolo affronterà il serbo. Come detto, secondo i siti di scommesse è Alcaraz a partire favorito a 1.25 contro la quota 4 associata al successo di Novak, reduce da due vittorie consecutive tra le Olimpiadi di Parigi e i quarti dell’Australian Open di quest’anno contro il classe 2003.

L’altra semifinale è quella che ci riguarda ancora più da vicino poiché vedrà Jannik Sinner protagonista giocarsi un posto in finale contro Felix Auger-Aliassime. Se Alcaraz è considerato favorito, Jannik lo è ancora di più poiché il suo successo è messo a lavagna a 1.03. Eventualmente una vittoria Auger-Aliassime vi ripagherebbe 17 volte tanto quanto avete investito sul canadese. Davanti a un Sinner che si sta rivelando davvero mostruoso, l’unica cosa che sorride a Felix son gli scontri diretti poiché il numero 27 del mondo è avanti 2-1 grazie alle vittorie a Madrid e Cincinnati nel 2022. L’ultimo precedente però è di nemmeno un mese quando Sinner riiflò un netto 6-0 6-2 all’avversario.

Anche la finale di doppio femminile poteva parlare italiano, ma purtroppo per Sara Errani e Jasmine Paolini sono state la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe ad avere la meglio. In questo match decisivo per assegnare lo Slam di categoria però partono sfavorite a 3.05 rispetto all’1.37 di quota in favore di due esperte come Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

