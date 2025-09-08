Coppa Davis

Coppa Davis: Alcaraz dà forfait per la sfida contro la Danimarca

Il neo numero uno del mondo verrà sostituito da Jaume Munar. Per il team spagnolo si teme anche l'assenza di Granollers

By Pietro Sanò
Carlos Alcaraz – US Open 2025 (foto via Twitter @usopen)


L’obiettivo è stato raggiuto per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è ripreso il primato in classifica grazie a uno US Open 2025 praticamente impeccabile. Dopo un’estate senza sosta, però, lo spagnolo, adesso, va in cerca di riposo. Come confermato dalla radio iberica Cadena SER, Carlitos rinuncerà a disputare il turno della nuova Coppa Davis 2025 che si terrà questo fine settimana contro la Danimarca.

Per preservarsi, dunque, il nuovo numero uno del mondo resterà un mero spettatore, mentre i connazionali lotteranno sul campo per staccare il pass per le finali di Bologna (18-23 novembre), alle quali l’Italia di Filippo Volandri è già qualificata in virtù del successo conquistato nel 2025.

Dunque, per quanto concerne il team spagnolo, pare che sia proprio Jaume Munar a sostituire l’ingombrante assenza di Alcaraz, che adesso, con la corona di nuovo sul capo, baderà meglio alla gestione delle sue energie e alla scelta del calendario dei tornei da disputare.

