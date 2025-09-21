ATP

Battuti Alcaraz e Zverev: Team World avanti nella Laver Cup

Fritz interrompe alla Laver Cup la striscia di vittorie consecutive di Alcaraz, de Minaur batte Zverev. Il team World è avanti ora 7 a 3

By Redazione
1 Min Read

Un ottimo Taylor Fritz ha sorpreso il numero uno Carlos Alcaraz, Fritz ha giocato in maniera molto aggressiva.

Sapevo cosa dovevo fare prima ancora di scendere in campo stasera, la domanda era solo se sarei stato in grado di farlo. Non ho avuto dubbi, ho giocato senza paura nei punti importanti” ha dichiarato Fritz.

Prima del sorteggio della sfida di singolare tra Fritz e Alcaraz grande foto di gruppo tra le due squadre con Roger Federer e Stephen Curry, star dei Golden State Warriors.

Il Team World era sotto 3-1 dopo la giornata di apertura ma con le vittorie di de Minaur su Zverev e di Cerundolo su Rune (6-3 7-6) oltre che di de Minaur e Michelsen contro Rune e Rune nel doppio finale, ha ribaltato lo score: Team World ora conduce per 7 a 3.

La sfida è ancora aperta.

