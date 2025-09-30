ATP

ATP Shanghai: arriva il forfait di Carlos Alcaraz

Il numero 1 del mondo, subito dopo il trionfo di Tokyo, ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai: "Il mio corpo ha bisogno di riposo"

By Jacopo Gadarco
1 Min Read
Carlos Alcaraz – US Open 2025 (foto via Twitter @usopen)

Carlos Alcaraz, subito dopo aver conquistato il titolo di Tokyo, ha annunciato, attraverso una “storia” su Instagram, il suo forfait per il Masters 1000 di Shanghai (Rolex Shanghai Masters), in programma, sui campi della Qizhong Forest Sports City Arena, dall’1 al 12 ottobre.

“Sono molto dispiaciuto ma purtroppo devo annunciarvi che quest’anno non potrò partecipare al Rolex Shanghai Masters. Ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, abbiamo deciso che la scelta migliore è quella di riposarmi e recuperare. Non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti meraviglioso pubblico di Shanghai, spero di tornare presto e di poter rivedere i miei tifosi cinesi il prossimo anno”, ha scritto il numero 1 del mondo.

Alcaraz, che nel 2024 venne eliminato nei quarti di finale da Tomas Machac, perderà di conseguenza 200 punti nel ranking mondiale.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Shanghai, il programma di mercoledì 1° ottobre: Berrettini e altri tre azzurri in campo
ATP
WTA Pechino, Gauff e il battibecco con Bencic: “Deve essere più rispettosa, non mi è piaciuto il suo comportamento”
Interviste
ATP Pechino, Sinner tranquillizza i tifosi: “Sto bene, ho solo avuto un po’ di problemi di stomaco”
Interviste
Rassegna Stampa – Sinner sperimenta in vista della prossima sfida del duello infinito. Il duopolio vedrà prima o poi un terzo incomodo? Capitolo Musetti: lasciamo a Lorenzo il diritto di essere se stesso
Rassegna stampa