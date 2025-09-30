ATP Shanghai: arriva il forfait di Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, subito dopo aver conquistato il titolo di Tokyo, ha annunciato, attraverso una “storia” su Instagram, il suo forfait per il Masters 1000 di Shanghai (Rolex Shanghai Masters), in programma, sui campi della Qizhong Forest Sports City Arena, dall’1 al 12 ottobre.

“Sono molto dispiaciuto ma purtroppo devo annunciarvi che quest’anno non potrò partecipare al Rolex Shanghai Masters. Ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, abbiamo deciso che la scelta migliore è quella di riposarmi e recuperare. Non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti meraviglioso pubblico di Shanghai, spero di tornare presto e di poter rivedere i miei tifosi cinesi il prossimo anno”, ha scritto il numero 1 del mondo.

Alcaraz, che nel 2024 venne eliminato nei quarti di finale da Tomas Machac, perderà di conseguenza 200 punti nel ranking mondiale.