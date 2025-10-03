WTA Pechino: Pegula rimonta Navarro e approda in semifinale

[5] J. Pegula b. [16] E. Navarro 6-7(2) 6-2 6-1

Jessica Pegula perde un primo set incredibile, non si scompone, rimonta la connazionale e compagna di squadra di Billie Jean King Cup, Emma Navarro (24 anni, numero 17 WTA), e si qualifica per le semifinali del China Open di Pechino: la numero 7 del ranking WTA si è imposta con il punteggio di 6-7(2) 6-2 6-1 in 2 ore e 7 minuti di gioco dopo aver sprecato addirittura sei set point nel corso del primo set (tre, consecutivi sul 5 a 3 e altrettanti, sempre consecutivi, sul 5 a 4, con il servizio a disposizione).

Closing out in style ✨@JPegula advances to the semifinals in Beijing with a three-set victory against Navarro, 6-7, 6-2, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/gFHcXQ2xyj — wta (@WTA) October 3, 2025

Pegula, dopo tutte le occasioni mancate (nel primo parziale aveva poi servito ulteriormente per chiudere, sul 6 a 5, ma stavolta senza set point), la delusione del tie break e un livello di frustrazione difficile da gestire, è riuscita invece a mantenere la freddezza giusta, ha continuato ad imporre il proprio gioco e a far valere la superiorità tattica di un match, nella sostanza, senza storia: la finalista delle ultime due edizioni dello US Open ha cancellato dalla propria memoria un primo set rocambolesco, scappando immediatamente nel punteggio sia nel secondo che nel terzo parziale, che, di fatto, non hanno avuto storia. Il primo break è arrivato, in entrambi i casi, nel quarto game (3 a 1) e Pegula non si è più voltata indietro, dominando il secondo per 6-2 e il terzo per 6 giochi ad 1, imponendo agli scambi un ritmo troppo alto per l’avversaria.

What a point from Emma Navarro in the first set!#2025ChinaOpen pic.twitter.com/y2sYRvex19 — wta (@WTA) October 3, 2025

Per Pegula – che grazie a questa vittoria supera Madison Keys al punto posto della classifica Race valida per le Finals di Riyad – si tratta della terza vittoria (in tre sfide) su Navarro, della seconda semifinale a livello 1000 della stagione (dopo quella di Miami) e della prima, in generale, a Pechino, dove in passato aveva decisamente faticato, portando a casa appena tre match in tre edizioni. Nella semi di sabato 4 ottobre se la vedrà, da favorita, con la giovanissima ceca Linda Noskova.