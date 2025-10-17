Iva Jovic e l’ingresso tra i grandi: “Djokovic, Sabalenka e Sinner hanno un’aura speciale”

Una volta saggiato il parco giochi dei grandi è difficile scendere dalla giostra, soprattutto se vivi il tutto con gli occhi di una ragazza di 17 anni. È quello che recita la carta di identità di Iva Jovic, la statunitense con origini serbe intenta a godersi ogni gettone conquistato grazie a un talento che non vede l’ora di aggiungere nuovi titoli in bacheca dopo l’emozionante exploit del WTA 500 di Guadalajara: la più giovane a vincere un trofeo nel 2025.

Iva Jovic si racconta a tutto tondo

Pensare che un anno fa la classe 2007 si aggiudicava il W35 di Bearkley contro Victoria Mboko, un’altra che ha il futuro dalla sua, restituisce la dimensione di quanto le cose possano cambiare nell’arco di 365 giorni e conseguentemente gestire il vortice frenetico che ne deriva. Bruciare le tappe comporta mettere in pratica degli inevitabili step di crescita e questo è uno dei tanti temi affrontati dalla nordamericana nell’arco dell’intervista per CLAY: “Sono più matura rispetto all’anno scorso e direi che è vero. Ho imparato tanto su me stessa. Ho capito cosa mi aiuta, come allenarsi, come pensare. Prima era tutto casuale, era tutto nuovo e non avevo una mia routine. Prima ero ansiosa, ma ora la vita nel circuito sembra normale“.

Proseguendo il discorso, la nativa di Torrance ha esternato tutto il suo stupore circa l’ingresso nel circuito maggiore non mancando di sottolineare, con grande maturità, i risvolti negativi legati alla frenesia degli impegni e al rischio dettato dall’abitudine: “Nel circuito maggiore è tutto diverso. Ho incontrato tante persone e sembra di essere in un altro mondo. Ora ho molti più amici e mi sento a casa. Non ho mai viaggiato così tanto e ho fatto tante esperienze nuove. Magari tra qualche anno mi stancherò, ma al momento è fantastico. La parte difficile sono i costanti cambiamenti: nuove stanze d’albergo, nuovi campi, nuove superfici… è frenetico e devi essere pronto ad adattarti sempre”.

Iva Jovic: “Ogni volta che perdo non riesco a dormire la notte”

Quando le luci dei riflettori si accendono su un’atleta così giovane è inevitabile fare i conti con il peso dei risultati e col rapporto conflittuale che si ha con la sconfitta. Fisiologicamente la classe 2007 è ancora alla ricerca del giusto equilibrio: “Ogni volta che perdo per me è dura e non riesco a dormire la notte. Non mi piace perdere, ma so che non posso permettermi di vivere sempre su quelle montagne russe emotive. È un aspetto su cui sto lavorando”.

Un percorso di auto definizione come persona e come giocatrice, con la recente possibilità di condividere gli stessi spazi e confrontarsi con chi ha scritto la storia di questa disciplina. Le origini sono in comune e Iva Jovic non può che guardare a Novak Djokovic come ad un mito assoluto, regalando un aneddoto sulla soggezione che può creare un campione da 24 Slam: “Ero un po’ scioccata, è ancora strano per me il fatto che lo conosca. Lui è molto gentile e mi ha detto che se avessi avuto delle domande da fargli, era a disposizione. Mi annoto sul telefonino tutte le cose che ho da chiedergli perché quando lo incontro, mi si svuota la mente. Abbiamo parlato di come reagire a una sconfitta, della meditazione, delle tecnica di respirazione”.

Iva Jovic: “Sabalenka e Sinner hanno una specie di aura”

Interrogata su quali altri tennisti gli avessero fatto la stessa impressione di Djokovic, la teenager statunitense ha virato su Aryna Sabalenka e Jannik Sinner come atleti della stessa caratura: “Ci sono alcuni giocatori che passano e niente, ma altri hanno questo tipo di energia del tipo “wow so che sei qui”. Hanno una specie di aura. Sabalenka ha quest’aura e Sinner lo stesso. Tutti i top player hanno qualcosa di speciale. Non è che sei spaventato, ma è diverso quando sono intorno a te”.

Dopo la vittoriosa campagna messicana, Iva ha fatto irruzione nella scena femminile e ora è costretta ad alzare l’asticella e rivedere la sua tabella di marcia stilata all’alba della stagione tennistica: “All’inizio dell’anno il mio scopo era entrare tra le prime 100 del ranking. L’ho già raggiunto quindi mi toccherà fissare degli obiettivi più grandi”.