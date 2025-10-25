ATP Vienna, la preview di Sinner-de Minaur: Jannik per la seconda finale, Alex sfida la legge dei grandi numeri (LIVE su Ubitennis)

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?. Se non fosse per il rapporto di amicizia che li lega, entrambi hanno sempre speso belle parole sull’altro, Jannik Sinner sarebbe l’ultima persona che Alex de Minaur vorrebbe incontrare su un campo da tennis, come biasimarlo. E invece eccoli, sempre divisi da una rete che ha sempre decretato una schiacciante verità: l’australiano fa una fatica enorme ogni qualvolta che affronta l’altoatesino. Dopo il successo con Matteo Berrettini, l’oceanico si presenta alla semifinale dell’ATP di Vienna con la smania di risultare indigesto a un altro azzurro, ma lo score con cui si approccia al numero 2 del ranking non è certamente da far tremare le vene e i polsi: 11 sconfitte in altrettanti match.

A essere maligni l’unica possibilità del nativo di Sydney sarebbe quella che Jannik non scendesse in campo, come avvenuto a Parigi Bercy nel 2023 per aspre polemiche da parte di Sinner nei confronti degli organizzatori del torneo. Quella volta, in occasione degli ottavi di finale, il forfait dell’azzurro stese il tappeto rosso a de Minaur che ringraziò, salvo poi fermarsi ai quarti contro Rublev. E’ retorico affermarlo, ma al di là delle fredde statistiche, ogni partita fa storia a sé e tra le corde di Alex c’è sicuramente la tigna e la caparbietà di provare a regalarsi la prima volta contro il suo più grande tabù.

Le speranze e la realtà però, come già sottolineato, non sono attualmente così vicine. Il nativo di Sesto Pusteria sembra fatto di granito e di non risentire di alcun agente esterno, ma è difficile pensare che le feroci polemiche scaturite dalla sua scelta di non giocare in Coppa Davis non lo abbiano toccato o quantomeno smosso qualcosa dentro. L’ex numero uno al mondo si è presentato in terra austriaca in modalità famelica con l’obiettivo conclamato di prendersi, prima, la seconda semifinale a Vienna e, poi, bissare il successo di due anni fa quando la spuntò contro Medvedev al terzo set.

Una doppietta a Vienna sarebbe il modo migliore per dare un calcio al chiacchiericcio montato nell’ultima settimana, rimanendo in silenzio e facendo parlare il campo: perfetto stile Jannik. Il classe 2001 si è aperto la strada per questa semifinale liberandosi in rapida sequenza di Daniel Altmaier, Flavio Cobolli e Sascha Bublik. Solo nel secondo set del derby azzurro c’è stato un lontanissimo sentore di lasciare un parziale per strada, poi puntualmente non verificatosi. Un ruolino di marcia immacolato, tante motivazioni sul piatto e l’ingrato compito per de Minaur di non vestire i panni della vittima sacrificale sull’altare del Sinner furioso.

Sinner vs de Minaur: orario e dove vederla

Il dodicesimo confronto tra Sinner e de Minaur sarà la prima semifinale in programma, l’altra è Musetti-Zverev, dell’ATP di Vienna e andrà in scena sul campo centrale della Wiener Stadthalle della capitale austriaca non prima delle ore 15:00. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Inoltre ci sarà la diretta testuale su Ubitennis.