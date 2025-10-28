WTA Finals, i gironi del singolare: Paolini nel gruppo di Sabalenka

Manca davvero poco alle WTA Finals, il torneo di fine anno che vede impegnate le migliori otto della stagione, in programma dal 1° all’8 novembre a Riad. Le tenniste sono inserite in due gironi all’italiana e le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno per le semifinali.

Martedì pomeriggio c’è stato il sorteggio (nel silenzio della WTA che se n’è accorta con una mezz’ora di ritardo – e parliamo del suo evento principe) che, naturalmente, tiene conto della posizione nella Race. La prima classificata viene inserita nel gruppo A e la seconda nel gruppo B. Le restanti vengono sorteggiate a coppie: la terza e la quarta, poi la quinta e la sesta, infina la settima e l’ottava. Ecco allora la composizione dei gironi:

Gruppo Stefanie Graf

[1] Aryna Sabalenka

[3] Coco Gauff

[5] Jessica Pegula

[8] Jasmine Paolini

Gruppo Serena Williams

[2] Iga Swiatek

[4] Amanda Anisimova

[6] Elena Rybakina

[7] Madison Keys

Jasmine Paolini ha dunque pescato le meglio classificate di ogni coppia. Negli scontri diretti, l’azzurra è indietro 2-5 con Sabalenka, che ha vinto le ultime quattro volte – sempre in due set –, quest’anno a Miami e Stoccarda. Contro Gauff, il bilancio è 3-3, con la recente sconfitta in semifinale a Wuhan a interrompere le tre vittorie di Jas sempre nel ’25.

Infine, Pegula, sempre vincitrice contro la nostra in cinque confronti. D’altra parte, è il torneo delle migliori, non una passeggiata. Ma Jasmine, nell’élite del tennis ormai da due anni, ha già dimostrato di poter dire la sua.