WTA Finals, Paolini: “È stata dura cambiare allenatore, ma sento di essere cresciuta molto”

Chi pensava fosse il classico fuoco di paglia, oppure un sussulto isolato, sarà costretto a ricredersi. La carriera di Jasmine Paolini ha fatto click nel 2024 e tanti credevano fosse difficile ripetersi. Invece la toscana, con la tigna che la contraddistingue, è riuscita ad archiviare un altro anno ad alti livelli: la seconda partecipazione di fila alle WTA Finals è la certificazione massima del suo grande rendimento. Ne è consapevole anche la diretta interessata che, in un video promozionale per l’appuntamento di Riad, ha colto l’occasione per fare un excursus del suo percorso e di raccontare alcune sfumature nel rapporto con se stessa.

La toscana, ai microfoni di ‘Sky’, ha esternato il suo feeling con il campo, soffermandosi in modo doveroso sulla sua vittoria al Foro Italico, riportando un’italiana al trionfo dopo Raffaella Reggi nel 1985: “Sono felice tutte le volte che vado in campo. Mi sento bene e certamente mi godo soprattutto certi momenti, come quando vinco. La scorsa stagione è stata davvero incredibile, fantastica. Non era facile giocare bene come l’anno scorso, ma penso di esserci riuscita, forse con meno continuità. Ho vinto Roma che per gli italiani è un sogno. Essere più continui sarà la chiave per rimanere a questi livelli”.

Un biennio aureo frutto del tanto lavoro pregresso, con Jasmine che ha riconosciuto come ogni step di crescita sia doloroso ma necessario per maturare sia come persona che nei risultati agonistici. Una menzione speciale alla separazione con Renzo Furlan dopo il rapporto quasi decennale con l’ex giocatore: “Mi ricordo quanto è stato difficile entrare nella top 100. Ero circa 150 e ci sono riuscita. Prima non ero testa di serie negli Slam e poi ci sono entrata. Ogni volta è diverso. Quest’anno è stata dura cambiare allenatore, ma allo stesso tempo sento di essere cresciuta molto“.

L’attuale numero 8 al mondo ha dato spazio alla sfera caratteriale dove confida simpaticamente che non sempre riesce a mantenere un atteggiamento solare, bensì, come tutti, si lascia andare a qualche venatura di follia: “Le persone che mi sono più vicino pensano che io abbia un’energia positiva. Lo spero. Pensano che sorrido sempre, ma sinceramente non è sempre così. Sono anche un po’ pazza, i fan non lo sanno. Forse dovrei mostrare un po’ in più la mia personalità, ma per il momento manteniamola segreta”.

In ultima istanza, Paolini si dice soddisfatta nonostante le cose non vadano sempre il per verso sperato, ma è felice per la giocatrice che è diventata e per quello che sta facendo: “La maggior parte delle volte sono orgogliosa di me stessa. Sto vivendo il mio sogno e questa è la cosa più importante“. Il sorteggio a Riad non l’ha premiata, ma Jasmine farà tutto il possibile per continuare a sognare.