WTA Jiujiang-Chennai: Cocciaretto beffata dalla 17enne Tagger, Bronzetti vince il primo set poi crolla

[WC] L. Tagger b. E. Cocciaretto 6-4 6-2

Lilli Tagger sta iniziando a generare rumore. La 17enne austriaca, allenata da Francesca Schiavone, a giugno ha vinto il Roland Garros junior. Nell’ultimo mese e mezzo ha invece conquistato due W75 consecutivi e si è così presentata allo Jiangxi Open, WTA 250 cinese, grazie a una wild card. Da numero 235 al mondo ha prima lasciato tre giochi all’esordio alla tennista di casa Chenting Zhu, anche lei in tabellone grazie a un invito degli organizzatori, e ha poi superato agli ottavi Elisabetta Cocciaretto per 6-4 6-2, in poco più di un’ora e mezza di gioco.

La talentuosa ragazza austriaca – è una delle superstiti del rovescio a una mano – ha condotto la gara con carattere, tenendo quasi sempre in mano il controllo del punteggio. In risposta è stata estremamente efficace ed è infatti riuscita a strappare la battuta alla 24enne marchigiana per ben cinque volte. A differenza della sua avversaria, vittoriosa di un punto su due con la prima in campo, lei invece ha raccolto tre quarti dei 15 quando ha potuto contare sulla prima palla di servizio.

Dopo i quarti di finale a Guangzhou, l’89^ tennista mondiale non riesce quindi a ripetersi nel 250 di Jiujiang e lascia così spazio alla sua giovane rivale, che in questo torneo ha ottenuto le prime vittorie in carriera nel circuito WTA. Ma non solo. Il successo contro Cocciaretto è il primo contro una top 100 (dopo tre sconfitte), le permette di fare virtualmente il suo ingresso tra le prime 200 al mondo, e la proietta ora ai quarti, dove sfiderà la veterana tedesca Tamara Korpatsch per continuare a sognare.

K. Kawa b. [5] L. Bronzetti 6-7(9) 6-0 6-2

Sempre più in basso. Lucia Bronzetti sta vivendo un periodo molto difficile. Dopo gli ottavi di finale raggiunti a Cincinnati, la 26enne riminese ha perso sei volte filate all’esordio in un tabellone principale. Il settimo insuccesso consecutivo è arrivato al primo turno del Chennai Open, WTA 250 indiano con una entry list di partenza di certo non da spellarsi le mani. Difatti, l’azzurra occupa attualmente la posizione numero 105 in classifica – non è così in basso nel ranking dal maggio 2023 – e in tabellone ricopriva la quinta testa di serie. Dopo quasi tre ore di partita si è però dovuta arrendere a Katarzyna Kawa, vittoriosa con un rocambolesco 6-7(9) 6-0 6-2 nel loro primo scontro diretto.

Nonostante un set point non convertito nel primo parziale, la 32enne polacca si è rimboccata le maniche e dalla seconda frazione in poi ha conquistato la scena, sbarazzandosi senza eccessive difficoltà di una Bronzetti sempre più sfiduciata e che ha rimediato così la sua ottava sconfitta su sedici partite stagionali contro tenniste fuori dalla top 100. Anche la 126^ giocatrice al mondo non sta passando dei mesi entusiasmanti per quanto riguarda il rendimento. Dopo le finali (entrambe perse) al 250 di Bogotà e al 125 di Bastad, da metà muglio Kawa ha raccolto quattro vittorie (ora cinque) e nove sconfitte. Adesso avrà però la chance di avanzare ulteriormente nel torneo, perché al secondo turno giocherà da favorita contro Polina Iatcenko.