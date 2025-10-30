ATP Finals: De Minaur vola a Torino. Chi sarà l’ultimo a staccare il pass?

Alex De Minaur si qualifica per le ATP Finals per il secondo anno consecutivo. L’australiano, numero 6 del mondo, si assicura il posto grazie alla vittoria con un doppio 6-2 su Karen Khachanov agli ottavi di finale del Master 1000 di Parigi.

Il 2025 è l’anno della maturità per De Minaur. Un titolo, a Washington, e due quarti di finale Slam – all’Australian Open e allo US Open – hanno contribuito alla classifica di Alex, che nelle ultime settimane aveva preoccupato per un problema all’anca, superato rapidamente.

Nella giornata odierna sono ben due i pass staccati per Torino. Oltre a De Minaur, Ben Shelton si è unito a Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev e Fritz.

Rimane solamente da scoprire chi sarà l’ultimo giocatore a completare il quadro dei migliori otto della stagione. In corsa ci sono Lorenzo Musetti e Felix Auger Aliassime, ingaggiati in un testa a testa, e, seppur più indietro, Daniil Medvedev, Alexander Bublik e Alejandro Davidovich Fokina, che hanno tutti bisogno della vittoria a Parigi per continuare a sognare.

C’è però un’ultima questione da risolvere. L’attesa è tutta per la decisione che prenderà Novak Djokovic. Il 24 volte campione Slam sarà a Torino?