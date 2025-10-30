Ben Shelton è il sesto qualificato alle ATP Finals

L’estro di Ben Shelton approderà per la prima volta al torneo dei maestri, che si disputerà a Torino dal 9 al 16 novembre. Il mancino statunitense è il sesto tennista ufficialmente qualificato alle Finals (dopo Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev e Fritz), dove parteciperà per la prima volta in carriera. Cruciale la vittoria ottenuta ai danni di Andrey Rublev agli ottavi di finale del masters parigino, che ha consentito a Ben di superare la soglia che garantiva l’accesso all’evento conclusivo della stagione.

Un 2025 di spessore per il giovane Shelton, maturato sotto parecchi aspetti in questi anni. Una semifinale Slam raggiunta, in quel di Melbourne, e il primo sigillo ‘1000’ ottenuto nel “particolare” torneo di Toronto, che quest’anno non ha vantato un roaster esattamente glorioso. Comunque sia, la stagione del 23enne di Atlanta è stata davvero positiva, e non a caso ha staccato il pass per Torino per la prima volta in carriera. Riuscirà, Shelton, a farsi valere contro i mostri del tennis?