Musetti prima del debutto ad Atene: “Stagione straordinaria, ma c’è ancora un obiettivo…”

Il destino di Lorenzo Musetti passa per la capitale della Grecia, Atene, dove si sta disputando il Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, torneo di categoria ‘250’ che ha sostituito in calendario – da quest’anno – la storica tappa di Belgrado. Sarà una settimana decisiva per il carrarino, ancora in lizza per accedere alle Finals di Torino, ma soltanto l’ottenimento del trofeo, in quel di Atene, darà a Lorenzo la certezza di scavalcare Auger-Aliassime nella Race, e qualificarsi al torneo degli 8 maestri.

Il canadese, finalista al masters 1000 di Parigi, ha dichiarato forfait per il ‘250’ di Metz – al quale si era iscritto per il tete a tete a distanza con Musetti -, ma subito dopo la sconfitta rimediata da Jannik Sinner, Felix ha dichiarato: “ho qualche problema fisico. Se mi qualifico per Torino, bene, altrimenti congratulazioni a Lorenzo“, mettendo nelle mani dell’azzurro il destino della loro sfida per le Finals. Inoltre, nonostante alcun annuncio giunto da parte di Novak Djokovic e il suo team, il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha confermato la presenza della leggenda serba a Torino, dicendo, nel corso di un’intervista: “Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino”. Una notizia che a questo punto costringe Musetti a scavalcare ad ogni costo Aliassime, dato che Nole non lascerà lo slot libero al nono tennista della Race, nonché prima riserva.

L’azzurro esordirà ad Atene contro Stan Wawrinka – che ha rimontato Van de Zandschulp al primo turno -, e prima di dar inizio al suo torneo, ha rilasciato un’intervista all’ATP. “Finora è stata una stagione straordinaria. Se ripenso a tutti i risultati e gli obiettivi che abbiamo raggiunto quest’anno, è stata la stagione più importante della mia carriera – ha detto – E naturalmente c’è ancora un obiettivo di cui sto parlando. Vedremo dopo questa settimana cosa succederà, ma sono qui anche per questo e per cercare di conquistare il posto”. Se anche Musetti dovesse qualificarsi all’esclusivissimo torneo delle Finals significherebbe avere due azzurri tra gli 8 tennisti più forti della stagione, per la prima volta in assoluto nella storia. “Sto cercando di non pensare troppo ai calcoli, ma so che devo vincere il torneo per assicurarmi un posto a Torino”, ha detto Musetti. “L’obiettivo è sempre quello di vincere il torneo, quindi l’obiettivo non cambia molto – ha sottolineato il numero 9 del mondo – Ovviamente sarà una settimana difficile, perché ci sono molti giocatori molto forti su questa superficie. Cercherò di giocare una partita alla volta e di affrontarla come qualsiasi altro torneo”.