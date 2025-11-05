WTA Finals: Paolini/Errani salutano Riad, eliminate da Kudermetova/Mertens

V. Kudermetova/E. Mertens b. J. Paolini/S. Errani 6-3 6-3

Primo Set: azzurre sottotono. Ciniche Kudermetova e Mertens

Complicato l’inizio di questa sfida decisiva per il duo azzurro, eccessivamente morbido al servizio, e passate in svantaggio di break al terzo gioco. Jasmine non riesce a far la differenza da fondo campo, e nemmeno le geometrie di Sarita scalfiscono la difesa dell’ottima coppia avversaria. Paolini ed Errani rantolano nel buio, mentre la performance di Kudermetova e Mertens culmina col secondo break ottenuto in loro favore, capitalizzato dopo un prevedibile (e lento) underarm serve di Sara, subito aggredita in risposta. Il duo tricolore riesce a dimezzare le distanze nel game successivo, ma l’ipotesi rimonta è soltanto una mera illusione. La coppia russo-belga mette in cassaforte il primo set con lo score di 6-3.

Secondo Set: il break iniziale illude. Jasmine e Sara eliminate

Sarita e Jas rientrano in campo con un piglio diverse, gettandosi immediatamente all’attacco nel primo game del secondo parziale. Le azzurre fanno buona guardia sotto rete, riuscendo a prendere in mano le redini del set. Il vantaggio tricolore, però, dura un nonnulla, a causa di un servizio ancora troppo debole, anche da parte di Paolini. Tre break consecutivi nel secondo parziale, poi, giunti al quarto game, Sara e Jasmine sopravvivono ad un turno di battuta soffertissimo, risollevandosi da un pericoloso 15-40. Rapidissimi i game di battuta di Mertens e Kudermetova, le quali continuano ad approfittare di una pallida Paolini da fondo campo. Innumerevoli gli errori commessi da Jas, spesso fuori tempo nell’impatto. Il duo russo-belga mette la firma sul match con un doppio 6-3, eliminando le azzurre, e staccando il pass per le semifinali di Riad.