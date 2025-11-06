ATP Finals, Pelazzo: “Zverev il punto di domanda più grande del girone di Sinner”

Nel pomeriggio di giovedì 6 novembre, in seguito al sorteggio dei due gironi delle Nitto ATP Finals, Ubitennis è stato ospite dai colleghi di Rai Radio 1 Sport durante “Il Caffé di Radio1 Sport“, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Giovanni Pelazzo, caporedattore di Ubitennis, ha commentato i sorteggi dei due gironi, le possibilità di Musetti di arrivare alle Finals e quelle di Sinner (e Alcaraz) di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. È possibile ascoltare la chiacchierata a questo link a partire da 1.28.30 fino 1.43.40.