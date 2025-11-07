ATP Finals 2025: la presentazione delle otto coppie di doppio

Siamo agli sgoccioli. Domenica 9 novembre si partirà con le Nitto ATP Finals di Torino, l’evento di fine anno che stabilirà il ‘Maestro’ e la ‘Coppia Maestra’ del 2025. Non ci sarà però solo Jannik Sinner – e ci auguriamo anche Lorenzo Musetti – da tifare nel capoluogo piemontese. Anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli proveranno a portare in alto la bandiera tricolore nel torneo che chiude la stagione. Nonostante un sorteggio non proprio benevolo, i due azzurri cercheranno di mettercela tutta per ottenere un gran risultato contro le migliori coppie al mondo. Ma chi sono gli otto tandem che si contenderanno l’ultimo titolo ATP del 2025? Andiamo subito a scoprirlo.

1) Julian Cash – Lloyd Glasspool

Tornei vinti in coppia: 8

Nel 2025: Wimbledon, Toronto, Doha, Queen’s, Vienna, Brisbane, Eastbourne

Miglior risultato alle ATP Finals: prima partecipazione per Cash, semifinale per Glasspool nel 2022 (insieme a Harri Heliovaara)

La rivelazione del 2025 è di sicuro la coppia inglese formata da Julian Cash (29 anni) e Lloyd Glasspool (tra pochi giorni compirà 32 anni). Il loro sodalizio è nato nel settembre 2024 e in poco più di un anno di collaborazione i due hanno messo in bacheca otto titoli: Wimbledon, il 1000 di Toronto, i 500 di Tokyo, Doha, del Queen’s, quello recente di Vienna e due tornei 250. Per due mesi, da metà giugno a metà agosto, i due britannici sono rimasti imbattuti nel circuito, vincendo in totale ventidue partite filate che gli hanno regalato quattro titoli consecutivi.

2) Harri Heliovaara – Henry Patten

Tornei vinti in coppia: 7

Nel 2025: Australian Open, Parigi e Pechino

Miglior risultato alle ATP Finals: semifinale nel 2024 (Heliovaara l’ha raggiunta anche nel 2022 insieme a Lloyd Glasspool)

Il finlandese Harri Heliovaara (36 anni) e l’inglese mancino Henry Patten (29 anni) fanno coppia fissa dall’aprile 2024. Insieme hanno vinto complessivamente sette titoli: Wimbledon, Australian Open, il 1000 di Parigi, il 500 di Pechino e tre tornei 250 (tra cui il primo che hanno giocato uno a fianco all’altro). Fatta eccezione dello swing americano estivo, dove hanno raccolto una sola vittoria a fronte di tre sconfitte, la loro stagione 2025 è stata piuttosto continua. I picchi sono individuabili a inizio anno con la vittoria del primo Major stagionale, e negli ultimi mesi con i successi a Pechino e Parigi. Per la loro capacità di saper giocare su cemento indoor, e per le affermazioni recenti, Heliovaara/Patten sono forse la coppia favorita per il successo in quel di Torino.

3) Marcel Granollers – Horacio Zeballos

Tornei vinti in coppia: 15

Nel 2025: Roland Garros, US Open, Madrid, Basilea e Bucarest

Miglior risultato alle ATP Finals: vittoria per Granollers nel 2012 (in coppia con Marc Lopez), finale per entrambi nel 2023

Tra i tandem che saranno presenti a Torino, quello tra lo spagnolo Marcel Granollers (39 anni) e il mancino argentino Horacio Zeballos (40 anni) è il più rodato. I due giocano insieme da agosto 2019 e hanno vinto uno a fianco all’altro quindici tornei: il Roland Garros, lo US Open, due volte i 1000 di Montreal, Madrid e Roma, poi Cincinnati e Shanghai, tre tornei 500 – tra cui quello recente di Basilea – e due eventi 250. Nel 2025 sono finalmente riusciti a sbloccarsi a livello Slam. Dopo tre finali perse insieme (lo spagnolo in passato era uscito sconfitto da altri due ultimi atti Major in coppia con Marc Lopez), quest’annata li ha visti trionfare nello Slam francese e in quello americano, nonostante l’avvio di stagione non sia stato così semplice. Granollers ha dovuto fare i conti con un infortunio al torace che ha costretto la coppia a fare il proprio esordio a marzo, in quel di Indian Wells. Togliendo qualche insuccesso all’esordio in vari tornei, i due hanno comunque messo in piedi una stagione da urlo.

4) Marcelo Arevalo – Mate Pavic

Tornei vinti in coppia: 7

Nel 2025: Indian Wells, Miami, Roma

Miglior risultato alle ATP Finals: finale nel 2024 (Pavic l’ha raggiunta anche nel 2022 in coppia con Nikola Mektic)

Il mancino croato Mate Pavic (32 anni) e il salvadoregno Marcelo Arevalo (35 anni) fanno coppia fissa da inizio 2024 e insieme hanno messo in bacheca sette trofei: il Roland Garros, i 1000 di Cincinnati, Indian Wells, Miami e Roma e due tornei 250. Il loro 2025 è stato continuo a livello di risultati. Il Sunshine Double completato e il titolo nel torneo capitolino sono i picchi più alti della loro stagione, che nelle ultime settimane li ha visti in campo solamente a Vienna, dove sono usciti ai quarti di finale. Per Pavic, con grande probabilità il doppista più quotato nel circuito, le Finals sono l’ultimo tassello che manca per completare il puzzle dei grandi tornei, dato che i quattro Slam e le Olimpiadi sono già presenti nella sua bacheca. Il 2025 sarà l’anno giusto?

5) Neal Skupski – Joe Salisbury

Tornei vinti in coppia: 2

Nel 2025: nessuno

Miglior risultato alle ATP Finals: semifinale per Skupski nel 2022 (in coppia con Wesley Koolhof), vittoria per Salisbury nel 2022 e nel 2023 (insieme a Rajeev Ram)

Gli inglesi Neal Skupski (35 anni, tra poche settimane 36) e Joe Salisbury (33 anni) sono una coppia che sembra piuttosto fresca… ma in realtà non lo è. I due giocano fissi uno a fianco all’altro da inizio 2025, ma negli anni passati avevano già disputato assieme alcuni tornei. Con l’aiuto reciproco hanno vinto però solamente un 500 e un 250, e in questa stagione il loro record nelle finali non è decisamente invidiabile. Con gli ultimi atti persi al Roland Garros, allo US Open, a Toronto, a Doha e a Barcellona i due britannici si presentano così alle Finals senza aver conquistato titoli nel 2025. Negli ultimi appuntamenti su cemento indoor non si sono fatti particolarmente notare. Rimangono però comunque un tandem molto pericoloso che sarà meglio tenere d’occhio.

6) Kevin Krawietz – Tim Putz

Tornei vinti in coppia: 5

Nel 2025: Shanghai e Halle

Miglior risultato alle ATP Finals: vittoria nel 2024

Il duo tedesco formato da Kevin Krawietz (33 anni) e Tim Putz (38 anni tra pochi giorni) si presenta a Torino come campione in carica dell’evento. I due teutonici collaborano dal 2023 e insieme, oltre alle ATP Finals, sono riusciti a vincere il 1000 di Shanghai 2025 e tre 500 complessivi, tutti in casa, tra cui il torneo di Halle di quest’anno. Nell’unico appuntamento che hanno giocato di recente su cemento indoor, l’ATP di Parigi, Krawietz e Puetz si sono fermati ai quarti. Ma sarà bene non sottovalutarli, perché da campioni uscenti avranno una motivazione extra per ottenere un ottimo piazzamento anche quest’anno in quel di Torino.

7) Simone Bolelli – Andrea Vavassori

Tornei vinti in coppia: 7

Nel 2025: Rotterdam, Amburgo, Washington e Adelaide

Miglior risultato alle ATP Finals: round robin nel 2024 (Bolelli l’ha raggiunto anche nel 2015 in coppia con Fabio Fognini)

Ed eccoci giunti ai rappresentanti azzurri: Simone Bolelli (40 anni) e Andrea Vavassori (30 anni), che giocano tornei insieme da giugno 2023. Uno a fianco all’altro i due azzurri hanno conquistato 7 sigilli: cinque 500 e due 250. In questa stagione hanno strappato i titoli a Rotterdam, Amburgo, Washington e Adelaide. Il torneo vinto nella capitale statunitense è forse l’ultimo evento in cui ‘Bole’ e ‘Wave’ sono riusciti a esprimersi al meglio, dato che dal 1000 canadese in poi il loro bilancio è di sei vittorie e ben otto sconfitte. Non dimentichiamo che si sta comunque parlando di una coppia capace di raggiungere tre finali Slam: Roland Garros 2024, Australian Open 2024 e 2025. Nella passata edizione delle Finals i due si sono fermati al girone eliminatorio. Ma con il supporto del pubblico tra pochi si daranno una seconda chance, cercando magari di ritrovare quella forma smarrita da qualche mese.

8) Christian Harrison – Evan King

Tornei vinti in coppia: 3

Nel 2025: Dallas, Acapulco, Bruxelles

Miglior risultato alle ATP Finals: prima partecipazione per entrambi

L’epilogo di questa carrellata di coppie ci porta negli Stati Uniti. Gli americani Christian Harrison (31 anni) e il suo compagno mancino Evan King (33 anni) sono gli ultimi a essersi qualificati per l’evento torinese. La loro collaborazione è nata a fine 2024 e i due sono partiti addirittura dal circuito Challenger. Dopo la trasferta australiana, che hanno giocato con altri compagni, si sono riuniti a fine gennaio e hanno messo insieme una stagione di tutto rispetto. Per loro tre tornei vinti: Dallas, Acapulco e quello recente sul cemento indoor di Bruxelles, a cui hanno però fatto seguito tre sconfitte filate a Basilea, Parigi e Atene. Comunque vadano le Finals, i due statunitensi potranno ritenersi pienamente soddisfatti della loro stagione, soprattutto se consideriamo che fino a poco tempo fa il loro status non era certamente quello di due top player nella specialità a coppie.