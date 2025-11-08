Djokovic: “Troppo male alla spalla, non sono pronto per le Finals. Spazio a Musetti”

Ecco come Novak Djokovic spiega in conferenza stampa, dopo la vittoria nella finale del torneo di Atene su Lorenzo Musetti, la sua rinuncia alle ATP Finals di Torino. Queste le parole del campione serbo riportate dalla testata greca SDNA: “Purtroppo il problema alla spalla di questa settimana, che mi ha spinto a non anticipare nulla in merito alla mia partecipazione alle Finals, oggi è peggiorato. Fino alle semifinali ero ottimista, ma oggi non mi sentivo bene. Ho assunto farmaci forti per giocare, l’effetto sta svanendo e non mi aspetto che la mia spalla stia bene. Non posso competere al livello necessario per un torneo come le ATP Finals, dovrei giocare dopodomani e non c’è tempo per recuperare. È triste perché amo giocare indoor e a Torino, dove il pubblico è fantastico, ma la cosa positiva è che Musetti sarà lì. Auguro un buon torneo a tutti e spero di avere la possibilità di giocarci ancora il prossimo anno”.