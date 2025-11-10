Djokovic: “Sogno di finire alle Olimpiadi 2028, ma non so se arriverò fin lì”

Novak Djokovic, fresco vincitore della finale di Atene contro Lorenzo Musetti, subito dopo il successo ha parlato in conferenza stampa, trattando anche argomenti legati al proprio futuro con la consueta lucidità e sincerità. Il campione serbo ha riflettuto sui suoi obiettivi a lungo termine, ritornando sul suo possibile traguardo finale:

“Durante tutta la mia carriera ho sempre avuto un piano annuale o pluriennale, su cosa e come volevo ottenere i miei obiettivi”, ha spiegato Djokovic. “Ora che ho conquistato praticamente tutto quello che sognavo, penso anche a come concludere la mia storia sportiva”.

Il 24 volte campione Slam ha poi aggiunto un pensiero sul sogno olimpico: “Ho parlato delle Olimpiadi del 2028 perché mi piacerebbe giocare ancora tutti questi anni. Finire la carriera portando la bandiera della Serbia sarebbe qualcosa di meraviglioso.”

Djokovic, tuttavia, ha lasciato spazio all’incertezza: “Riuscirò ad arrivare fino a l.ì? Non lo so, davvero. Ci sono cose che non sono completamente sotto il mio controllo, però mi impegno per restare il più in salute possibile, sia fisicamente che mentalmente.”