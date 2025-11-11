Serie A1: pubblicati i tabelloni dei play-off e dei play-out maschili e femminili

Sono stati pubblicati i tabelloni di playoff e playout di Serie A1 ed A2 come da sorteggi effettuati nella mattinata odierna. Composto il seeding maschile: andata il 16 novembre con il CTD Massa Lombarda che ospiterà il Santa Margherita Ligure, nell’altra semifinale SC Selva Alta andrà in casa del Match Ball Firenze Country Club, il 23 novembre è previsto il ritorno a campi invertiti. In palio c’è ovviamente lo scudetto.

Domenica riposeranno le sfidanti per la salvezza. I play-out cominceranno il 23 novembre con le seguenti sfide: TC Sinalunga-Tennis Comunali Vicenza, Park Tennis Club Genova-TC Rungg Sudtirol, CT Zavaglia-CT Vela Messina, Junior Perugia-CT Palermo. Ritorno fissato a campi invertiti il 30 novembre.

Sorteggiato il tabellone dei play-off di A1 femminile che si disputeranno domenica 16 e domenica 23 novembre. L’AT Verona opposta al TC Rungg Sudtirol/Kiku, con i veneti che se la vedranno in casa nella sfida di ritorno. Il TC Cagliari se la vedrà con il CT Palermo. Sabato 22 novembre il ritorno in casa delle sarde.

Per quanto concerne i play-out femminili, si gioca in un solo turno, il 23 novembre l’andata e il 30 il ritorno. Chi vince è salvo, chi perde retrocede: TC Padova Argos opposta al Tennis Beinasco nella sfida di andata, mentre il TC Prato ospiterà il 23 novembre il TC Parioli.