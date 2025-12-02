La mia lunga chiacchierata con Nicola Pietrangeli: anche lui ha battuto dei numeri uno!

Riproponiamo, all’indomani della scomparsa di Nicola Pietrangeli, questa intervista del direttore Ubaldo Scanagatta, datata 8 novembre 2020, per ricordare la leggenda del tennis italiano.
Ho sentito al telefono Nicola Pietrangeli per un saluto e per parlare dell’articolo che ho scritto qualche giorno fa per il compleanno di Ken Rosewall, e alla fine, come spesso accade, ci siamo ritrovati a fare una lunga chiacchierata sugli argomenti più disparati – li vedete riassunti più in basso. Quasi subito, un po’ risentito, Nicola ha voluto ricordare a tutti che anche lui ha battuto dei numeri uno del mondo, nonostante non sia stato menzionato nelle varie liste pubblicate in questi giorni dopo il sorprendente successo di Sonego su Djokovic; nel 1961, per citare il successo più rilevante, sconfiggeva Rod Laver nella finale degli Internazionali d’Italia a Torino.
A partire dalla famosa battuta di Rosewall – ‘se naufraghiamo tutti su un’isola deserta e ci impediscono di allenarci, Pietrangeli batte tutti‘ – fino alla corsa Slam tra Federer, Nadal e Djokovic; trovate tutto nella nostra chiacchierata d’una mezzoretta.
ASCOLTA L’INTERVISTA COMPLETA
LE PARTI SALIENTI DELL’INTERVISTA
- Tutti a parlare dei sei italiani che hanno battuto un n.1 del mondo, ma il tennis non è solo quello dell’Era Open. Quanti numeri uno del mondo ha battuto Nicola Pietrangeli? Quando? E Beppe Merlo?
- Come ha fatto Nicola Pietrangeli a metà di un Roland Garros a scappare a Roma per tre giorni e perché?
- Come ha aiutato Manolo Santana a battere Rod Laver nel 1961 a Parigi quando lo spagnolo era in svantaggio di 2 set a 1. E cosa è successo nella terza finale consecutiva giocata al Roland Garros da Pietrangeli proprio contro Santana?
- Quali sono i soli giocatori dei primi 8 professionisti del mondo che Pietrangeli non ha battuto?
- Battere Pancho Gonzales davanti a 6.000 spettatori a Sydney non conta se è un’esibizione? Chi conosce Gonzales può pensare che potesse aver piacere a perdere?
- I campioni lo sono della propria epoca… e non possono battere chi non c’era.
- L’ignoranza di troppi telecronisti che non hanno letto la storia del tennis. “Se uno fa un doppio fallo… non me lo dire, l’ho visto anch’io”.
- Chi è stato più forte delle due leggende italiane, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta? Nicola che non doveva misurarsi con i professionisti, Adriano che è stato fortissimo per pochi anni? Risultati a confronto fra i due, tornei, matchpoint salvati, longevità.
- Qual è il record che nessuno batterà mai? Qual è il record che non avresti mai creduto che sarebbe stato battuto?
- Qual è il giocatore per il quale ti alzi in piedi? E dopo quel giocatore lì, per quale altro?
- Il successo del Padel, i giocatori di tennis che giocano a padel… Il tennis e le pippe che giocano a padel.
- Cosa ha detto Nicola Pietrangeli a Rafa Nadal durante la premiazione dell’ultimo Roland garros e che cosa gli ha risposto Rafa Nadal?
- Sinner e il tennis Italiano. I meriti delle donne prima e della FIT poi.
- Chi vincerà più Slam fra Federer, Nadal e Djokovic?
- Chi gli piace di più fra Tsitsipas, Zverev, Thiem, Rublev, Medvedev e perché?