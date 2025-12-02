La mia lunga chiacchierata con Nicola Pietrangeli: anche lui ha battuto dei numeri uno!

Riproponiamo, all’indomani della scomparsa di Nicola Pietrangeli, questa intervista del direttore Ubaldo Scanagatta, datata 8 novembre 2020, per ricordare la leggenda del tennis italiano.

Ho sentito al telefono Nicola Pietrangeli per un saluto e per parlare dell’articolo che ho scritto qualche giorno fa per il compleanno di Ken Rosewall, e alla fine, come spesso accade, ci siamo ritrovati a fare una lunga chiacchierata sugli argomenti più disparati – li vedete riassunti più in basso. Quasi subito, un po’ risentito, Nicola ha voluto ricordare a tutti che anche lui ha battuto dei numeri uno del mondo, nonostante non sia stato menzionato nelle varie liste pubblicate in questi giorni dopo il sorprendente successo di Sonego su Djokovic; nel 1961, per citare il successo più rilevante, sconfiggeva Rod Laver nella finale degli Internazionali d’Italia a Torino.

A partire dalla famosa battuta di Rosewall – ‘se naufraghiamo tutti su un’isola deserta e ci impediscono di allenarci, Pietrangeli batte tutti‘ – fino alla corsa Slam tra Federer, Nadal e Djokovic; trovate tutto nella nostra chiacchierata d’una mezzoretta.

ASCOLTA L’INTERVISTA COMPLETA

https://soundcloud.com/ubitennis/intervista-a-pietrangeli-se-uno-fa-un-doppio-fallo-non-me-lo-dire-lho-visto-anchio

LE PARTI SALIENTI DELL’INTERVISTA