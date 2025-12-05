Netflix acquista Warner Bros: coinvolti anche i diritti TV in Italia di Australian Open 2027 e Roland Garros (quando?)

Un nuovo colosso dei Media

La piattaforma streaming leader di mercato, Netflix, ha annunciato l’acquisizione della divisione Warner Bros Streaming & Studios che include lo studio cinematografico, lo studio televisivo e il servizio di streaming HBO Max (che sarà comunque lanciato in Italia il prossimo 13 gennaio)

Un affare da 72 miliardi di dollari che coinvolgerà anche gli appassionati di tennis perché nella parte acquistata sono inclusi anche i diritti sportivi internazionali dell’attuale Warner Bros Discovery, quindi i Giochi Olimpici e soprattutto i primi 2 Slam dell’anno: Australian Open (dal 2027) e Roland Garros che Warner Bros Sports Europe detiene in esclusiva per l’Italia rispettivamente fino al 2031 e al 2030.

Secondo l’attuale schema di divisione dell’attuale WBD, il canale Eurosport resterebbe nella parte che rimarrà indipendente ma di fatto non avrebbe più gran parte dei diritti che ne riempiono il palinsesto.

Prima lo split, poi la vendita

L’attuale Warner Bros Discovery sarà divisa in due nei prossimi mesi: da una parte i canali TV lineari del gruppo rimarranno indipendenti nella nuova società Discovery Global Networks (inclusi tutti i canali free to air del gruppo in Italia, come NOVE)

La parte “ricca” della società, ovvero Warner Streaming & Studios sarà immediatamente venduta a Netflix, inclusi come detto, i diritti sportivi internazionali (quindi quelli al di fuori degli Stati Uniti)

Potete vedere la divisione in questo schema, con la parte a destra che dunque passerà a Netflix

Tempi lunghi per il closing

Un’acquisizione di questa portata che potrebbe creare scossoni nell’industria cinematografica e televisiva sarà ora soggetta a uno scrutinio pesantissimo da parte di tutti gli organi di controllo Antitrust sia americani che non, inclusi quelli della Commissione Europea.



Netflix ha inserito comunque nell’offerta una clausola da 5 miliardi di dollari a favore di WBD nel caso non si arrivasse al closing dell’affare per qualunque motivo burocratico

Australian Open e Olimpiadi 2026 su Discovery+ e HBO Max

Per quanto riguarda l’immediato, dicasi Australian Open 2026 e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina cambierà poco per i nostri lettori, quindi sempre diretta su Discovery+ e i relativi partner come DAZN e TIMVision, oltre alla nuova piattaforma HBO Max già citata. Ma le novità nei prossimi mesi saranno tante.

