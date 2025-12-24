Australian Open, entry list qualificazioni: tanti Next-Gen e ben 14 azzurri impegnati nel tabellone cadetto

Manca ormai meno di un mese all’inizio del primo Slam della nuova stagione, e in virtù di ciò, sono state già pubblicate le entry list del tabellone cadetto maschile e femminile. Per quanto riguarda gli uomini, spicca la presenza dei protagonisti dell’ultima edizione delle Next-Gen ATP Finals, come Dino Prizmic, Landaluce, Budkov Kjaer, Basavareddy e Justin Engel. Ricordiamo che fu proprio dalle qualificazioni che partì la straordinaria avventura di Learner Tien a Melbourne, nel 2025, quando piegò Daniil Medvedev in quasi cinque ore di gioco, spingendosi poi sino agli ottavi della competizione. Lo statunitense, fresco vincitore delle Next-Gen Finals in quel di Jeddah, e ormai numero 28 del mondo, non avrà bisogno di faticare nei tre tortuosi turni di qualificazione, accedendo direttamente al tabellone principale grazie al suo ranking. Chissà se qualcuno dei suoi giovani colleghi coi quali ha condiviso la trasferta a Jeddah sarà in grado di emularlo in questa nuova e frizzante edizione dell’Australian Open.

Concessa la wild card a diversi interessanti profili del panorama tennistico, tra cui lo svizzero Henry Bernet e il figlio d’arte Cruz Hewitt, seguiti da Li Tu, Winter, Sekulic, Marinkov e Bouzige.

Tornando al capitolo “entry list”, saranno ben 8 gli azzurri impegnati nel tabellone cadetto: Passaro, Pellegrino, Gigante, Zeppieri, Maestrelli, Travaglia, Giustino e Federico Cinà. Il 18enne palermitano ha già vinto un turno di qualificazione a Flushing Meadows, battendo Stricker, e in Australia sogna di migliorare questo risultato.

Tra le donne, guidano la entry list Polina Kudermetova, Erjavec e Katie Boulter, che non è riuscita a staccare il pass per l’accesso diretto al main draw. Saranno sei le atlete azzurre impegnate nel tabellone cadetto: Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Jessica Pieri e Silvia Ambrosio, classe ’97 cresciuta in Germania e arrivata tardi nel mondo del professionismo. A 28 anni si regala la prima chance Slam dopo un’annata che l’ha vista scalare oltre duecento posizioni in classifica.