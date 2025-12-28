WTA

Ranking WTA per percentuali di vittorie: Sabalenka si conferma in vetta, spicca Mboko

Alle spalle della bielorussa ecco Swiatek. Sul podio anche Rybakina. Numeri sorprendenti per l'indonesiana Tjen e la canadese Mboko

Di Giuseppe Di Paola
Aryna Sabalenka – WTA Berlino 2025 (foto via Twitter @berlin_tennis)

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova stagione. Prima di proiettarci verso il 2026, ci prendiamo qualche minuto per analizzare gli ultimi dati offerti dal circuito WTA in relazione all’anno che sta per concludersi.

Sebbene il calendario WTA abbia visto il suo evento di punta, le WTA Finals, concludersi l’8 novembre con la vittoria di Elena Rybakina, il circuito WTA 125 è proseguito sino a metà dicembre con l’ultimo appuntamento di Limoges. Questa premessa è importante perché la WTA, sul proprio sito, nel rappresentare le statistiche relative a match vinti e persi da ogni atleta, non considera solo il circuito principale, ma anche i WTA 125, i tornei del circuito ITF e i tabelloni di qualificazione (al contrario di quanto avviene per l’ATP). In aggiunta, un altro dato importante da evidenziare è che le vittorie e le sconfitte per walkover sono escluse dal conteggio.

Nello svolgere la nostra analisi sulla stagione appena trascorsa, considereremo inizialmente il win-loss index solo in relazione ai match del circuito maggiore (esclusi i match di qualificazione), utilizzando come supporto i dati di Tennis Abstract) e includendo le tenniste che abbiano disputato almeno 20 incontri, in coerenza con quanto fatto per il circuito ATP (qui l’articolo). In seguito, allargheremo le nostre considerazioni utilizzando i dati ufficiali WTA, che hanno un valore rilevante per diverse atlete presenti in Top 100 che hanno disputato numerosi match sia nei tornei ITF sia nei 125. Segnaliamo che – come al solito – i dati WTA presentano comunque qualche imprecisione, a titolo di esempio ad Elina Svitolina viene conteggiata la sconfitta nella semifinale di BJK Cup contro Paolini ma non la vittoria nel turno precedente contro Badosa, quindi ove opportuno abbiamo effettuato le necessarie rettifiche.

Rybakina e Andreeva meglio del loro ranking

Di seguito le migliori 25 per percentuali di vittorie considerando solo il circuito WTA

Pos.GiocatriceMatch giocati WTAVittorie – SconfitteWin-Loss IndexTitoliRanking WTA
1Aryna Sabalenka [BLR]7563-120.84041
2Iga Swiatek [POL]7962-170.78532
3Elena Rybakina [KAZ]7859-190.75635
4Coco Gauff [USA]6448-160.75023
5Amanda Anisimova [USA]6245-170.72624
6Mirra Andreeva [RUS]5640-160.71429
7Madison Keys [USA]5237-150.71227
8Elina Svitolina [UKR]5136-150.706114
9Jessica Pegula [USA]7653-230.69736
10Jasmine Paolini [ITA]6746-210.68718
11Belinda Bencic [SUI]5437-170.685211
12Naomi Osaka [JPN]4530-150.667016
13Victoria Mboko [CAN]3322-110.667218
14Lois Boisson [FRA]2114-70.667136
15Ekaterina Alexandrova [RUS]7247-250.653110
16Elise Mertens [BEL]5636-200.643220
17Marketa Vondrousova [CZE]2818-100.643134
18Barbora Krejcikova [CZE]2516-90.640065
19Qinwen Zheng [CHN]3220-120.625024
20Clara Tauson [DEN]5836-220.621112
21Maya Joint [AUS]5433-210.611232
22Sorana Cirstea [ROU]4628-180.609143
23Karolina Muchova [CZE]4326-170.605019
24Ella Seidel [GER]2012-80.600086
25Marie Bouzkova [CZE]4728-190.596142
Dati rielaborati su fonte Tennis Abstract e WTA Tour (giocatrici con almeno 20 match giocati nei tabelloni principali)

Così come nel ranking ufficiale, anche analizzando la classifica per percentuali di vittorie si conferma in vetta la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa si attesta come la più efficiente del circuito femminile con l’84% di successi, frutto di 63 vittorie e 12 sconfitte. Tra le atlete che hanno giocato regolarmente nel circuito è l’unica a superare la soglia dell’80%. Sabalenka ha chiuso la stagione con 4 titoli (in ordine di importanza, US Open, Miami, Madrid e Brisbane). A questi successi si aggiungono ben 5 finali perse (Australian Open, Indian Wells, Stoccarda, Roland Garros e WTA Finals) a conferma di una costanza impressionante, con la bielorussa che è quasi sempre arrivata in fondo in ogni torneo disputato.

Dietro Sabalenka, così come nel ranking WTA, troviamo la tennista che aveva guidato questa particolare classifica negli anni precedenti: Iga Swiatek. La tennista polacca ha vinto un match in meno di Sabalenka (62 contro 63) ma avendo collezionato 17 sconfitte, la sua percentuale di vittorie si ferma al 78.5%. Si tratta di un dato in flessione rispetto all’eccezionale 87.7% dello scorso anno (qui l’articolo).In questa stagione, la polacca non è riuscita a dominare come di consueto sulla sua amata terra rossa (vedasi il ranking per superfici WTA) ma ha saputo evolvere il proprio gioco su altre superfici. Swiatek ha infatti raggiunto 5 finali complessive, portando a casa tre titoli di assoluto rilievo: il suo primo storico Wimbledon, seguito dai successi a Cincinnati e Seul.

Completa il podio la “Maestra” Elena Rybakina, che guadagna due posizioni rispetto al ranking ufficiale superando Gauff e Anisimova. La kazaka ha giocato (e vinto) più delle due statunitensi, arrotondando le sue statistiche nelle ultime settimane del calendario con 11 vittorie consecutive sul campo tra Ningbo (torneo vinto), Tokyo (ha perso per walkover la semifinale contro Noskova) e Riad (o Riyadh che dir si voglia).

