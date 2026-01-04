WTA Auckland, Navarro: “La gente mi sottovaluta? Va benissimo. Mi è piaciuto non sentirmi tennista per un po’”

Emma Navarro non cerca i riflettori. Non li ha mai cercati. E forse è proprio questo a renderla una delle giocatrici più interessanti del circuito WTA. La statunitense, attuale numero 15 del mondo, sarà la seconda testa di serie all’ASB Classic di Auckland, ma difficilmente attirerà l’attenzione dei media come la sempre iconica Venus Williams. E a lei, a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate al The New Zealand Herald, va benissimo così. “Non mi dà fastidio per niente. Se riesco a restare sotto il radar, a passare inosservata, è lì che preferirei essere. Non sono il tipo che cerca la ribalta, e se la gente mi sottovaluta come giocatrice, va benissimo. Sono più che benvenuti a farlo e io continuerò a seguire la mia strada”, ha sottolineato la nativa di New York.

La scalata al top: dal college alla top 10

Del resto, nonostante la giovane età, Navarro ha già dimostrato di poter competere con le migliori. Dopo aver scelto di diventare professionista a tempo pieno a metà del 2022, ha scalato il ranking da numero 143 fino alla top 10 in meno di due anni. La sua stagione 2024 è stata entusiasmante: semifinale ad Auckland, titolo WTA a Hobart, quarti a Indian Wells dopo aver superato “una certa” Aryna Sabalenka, ottavi a Wimbledon battendo Naomi Osaka e Coco Gauff, e semifinale allo US Open. Il dulcis in fundo? Il riconoscimento della WTA come “Most Improved Player Of The Year”, che ha certificato il suo straordinario 2024.

WTA Auckland, Navarro: “Nel 2025 ci sono stati alti e bassi”

Certo, il 2025 non è stato facile, ma Navarro ha mantenuto un rendimento solido: un titolo a Merida, quarti di finale all’Australian Open e un record stagionale di 32-25. E a proposito dell’ultima stagione, ha spiegato: “Ci sono stati alti e bassi, di sicuro. La gente dice sempre che la seconda stagione è la più difficile e forse è stato un po’ così anche per me. Ma devo ricordarmi di non sottovalutare la sfida che tutto questo comporta; è davvero dura e molte ragazze sono davvero brave. È la realtà dello sport professionistico e del tour, non è facile. Si viaggia molto, c’è pressione, ci sono aspettative, sei lontana dalla tua famiglia. Imparo sempre e sento che il livello sta diventando sempre più alto”, ha spiegato.

Una famiglia d’eccezione

Dietro la sua determinazione c’è anche una famiglia molto particolare. Suo nonno Frank è stato un noto allenatore di football americano, mentre suo padre Ben è un miliardario e appassionato di tennis, proprietario di due importanti tornei WTA, il Cincinnati Open e il Charleston Open, nonché promotore di investimenti sportivi e filantropici. “Sta facendo cose incredibili in molti ambiti diversi ed è così generoso e attento con il suo tempo e il suo denaro. È un grande modello per me come figlia e per molte persone che vogliono avere successo”, ha raccontato Emma.

Lavoro e dedizione prima di tutto

Nonostante i vantaggi economici, Navarro respinge con fermezza l’etichetta di “figlia di un miliardario”: “È un’etichetta che non mi piace molto. Non sono cresciuta ricevendo tutto servito su un vassoio”. La sua carriera è frutto di lavoro quotidiano e dedizione: sveglie alle 5 del mattino a 9 anni e tre ore di allenamento dopo la scuola rappresentavano la sua routine consolidata. Adesso, dopo una pausa più lunga del solito, trascorsa a casa in South Carolina, la giocatrice statunitense arriva in quel di Auckland pronta per ricominciare.

WTA Auckland, Navarro: “Ho festeggiato Capodanno sull’aereo”

“Mi è piaciuto stare a casa e non sentirmi una tennista per un po’, ma sono entusiasta di tornare a competere”, ha evidenziato. Arrivata il 1° gennaio – “Ho festeggiato Capodanno sull’aereo” – ha già fatto allenamenti con colleghe come Iva Jovic e si prepara alla sfida del primo turno contro la britannica Francesca Jones: “Per me non ci sarà nulla di troppo diverso o nuovo questa settimana. Continuerò semplicemente per la mia strada, credo, e ci sono molte cose su cui ho lavorato che spero di riuscire a mettere in pratica in modo efficace”.

Sì, insomma, Emma Navarro resta un mix intrigante di talento, costanza e riservatezza. Di certo, una di quelle giocatrici da tenere d’occhio nel futuro immediato. Forse senza il sunnominato clamore mediatico, ma con il chiaro intento di sorprendere chiunque sottovaluti le sue qualità.