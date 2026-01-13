Lanciata la piattaforma HBO Max in Italia: per lo sport si parte da 8,99 euro al mese

il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, è live in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, HBO Max ha un’offerta unica e per la prima volta il pubblico italiano può accedere ai contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro tutto in un unico servizio.

HBO Max è disponibile via web (hbomax.it), via app e su abbonamento all’interno di Amazon Prime Video. Inoltre TIM è partner al lancio, rendendo HBO Max disponibile per i clienti TIMVISION.

L’OFFERTA: CINEMA E SERIE TV

Straordinaria l’offerta di novità già al debutto, a partire dal grande successo in esclusiva streaming di A battle after another del regista Paul Thomas Anderson e con protagonista Leonardo Di Caprio. Tra i titoli più attesi a livello globale, la serie HBO Original A Knight of the Seven Kingdoms (disponibile dal 19 gennaio), il nuovo epico capitolo dell’universo di Game of Thrones e la seconda stagione di The Pitt, il medical drama Max Original trionfatore agli Emmy Awards. Arriva per la prima volta in Italia anche la serie HBO Original Industry, ambientato nel mondo della finanza e Heated Rivalry, la complessa e tormentata storia d’amore tra due giocatori rivali di hockey sul ghiaccio.

HBO MAX è ovviamente anche la casa di tutti i successi storici firmati HBO: gli HBO Original It: Welcome to Derry, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, Task, House of the Dragon, Succession, The Penguin, His Dark Materials, I Max Originals And Just Like That… e Peacemaker, I contenutiAdult Swim’s Rick and Morty — cosi come le serie iconiche Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Sex and the City, The Sopranos, The Wire, True Blood, Veep e Curb Your Enthusiasm.

Gli amanti del cinema potranno godersi i grandi successi mondiali che hanno dominato il dibattito quest’anno, tra cui Sinners, candidato al Golden Globe, Superman della DC e, presto, Weapons e The Conjuring: Il rito finale, firmato New Line Cinema. Tra i classici senza tempo del servizio ci sono le avventure magiche della saga di Harry Potter e Animali fantastici, così come i leggendari viaggi attraverso la Terra di Mezzo nella trilogia del Signore degli Anelli. Per chi è alla ricerca di ulteriori emozioni Dune e ovviamente i film con protagonista The Batman

LE PRODUZIONI ORIGINALI LOCALI

Alla prima produzione originale italiana “PORTOBELLO” (in arrivo il 20 febbraio 2026) – la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni acclamata alla 82° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani legato alla vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora – e a “MELANIA REA – OLTRE IL CASO”, la serie diretta da Stefano Mordini con Maria Esposito e Daniele Rienzo, che ripercorre lo sconvolgente femminicidio del 2011, si aggiungono altri nuovi progetti italiani.

Tra le serie scripted in sviluppo anche “500 BATTITI”, medical drama ad alta tensione, emotivo e moralmente complesso, in cui una corsa contro il tempo per un trapianto di cuore intreccia le vite di medici, pazienti e famiglie, esplorando ciò che accade prima, durante e dopo la salvezza.

Inizieranno domani, mercoledì 14 gennaio, le riprese della serie “PECCATO”, la mockumentary comedy diretta da Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli.

Scritta da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi e Valerio Vestoso, “Peccato” è un racconto documentaristico surreale, ambientato in un futuro prossimo che immagina, con ironia e intelligenza, la parabola professionale di Emanuela Fanelli. Attraverso un mix di immagini d’archivio reali e ricostruzioni fittizie – tra interviste, frammenti televisivi e opere create ad hoc– la serie racconta gli alti e bassi personali e professionali dell’attrice, riuscendo a divertire e commuovere allo stesso tempo, in compagnia di un cast stellare.

Arriverà poi “IN UTERO”, la serie con Sergio Castellitto, creata da MARGARET MAZZANTINI e diretta da MARIA SOLE TOGNAZZI. Ambientata all’interno di una clinica per la fertilità a Barcellona, la serie esplora le storie di chi affronta difficoltà riproduttive e di chi li accompagna in questo percorso, sollevando interrogativi sul significato di famiglia e sui limiti della scienza.

Sul versante docu-serie, oltre a “GINA LOLLOBRIGIDA: DIVA CONTESA”, il resoconto della battaglia per l’eredità di un’icona del cinema e di un intenso melodramma familiare, e “SAMAN – LA VERITÀ NASCOSTA”, la straziante lotta per la libertà di una giovane donna pachistana assassinata dal suo stesso clan familiare per aver rifiutato un matrimonio combinato, si aggiungerà una serie sul fiorente mercato dell’ayahuasca e del cosiddetto “turismo sciamanico”, rivelandone non solo i segreti più oscuri ma anche un inquietante mondo sotterraneo: una rete internazionale di traffico di organi intrecciata a una pratica ancestrale proibita, quella delle teste umane rimpicciolite, le famigerate “tsantsa”.

Infine, tra i numerosi film in esclusiva sulla piattaforma: “NONOSTANTE”, il film diretto e interpretato da VALERIO MASTANDREA, scelto per aprire la sezione Orizzonti dell’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, “SQUALI”, il potente debutto cinematografico di Daniele Barbiero con LORENZO ZURZOLO e JAMES FRANCO, presentato alla 20esima Festa del Cinema di Roma, “LEOPARDI & CO.”, una commedia romantica ambientata a Recanati che intreccia amore, poesia e turismo culturale (con JEREMY IRVINE, WHOOPI GOLDBERG, PAOLO CALABRESI e DENISE TANTUCCI), “NORIMBERGA”, storico-drammatico ambientato nel dopoguerra, durante i celebri processi ai criminali nazisti con RUSSELL CROWE e RAMI MALEK, “WARFARE”, un film di guerra intenso e realistico che racconta il caos e la brutalità del combattimento moderno dal punto di vista dei soldati sul campo.

COPERTURA SPORTIVA DA NON PERDERE

Gli appassionati di sport potranno seguire in diretta tutte le competizioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio 2026), che saranno disponibili integralmente per tutti gli abbonati, indipendentemente dal piano scelto. I Giochi Olimpici saranno disponibili sul servizio, affiancati da una copertura locale con programmi, interviste, collegamenti da Casa Italia a Milano e Cortina e da tutte le principali venue.

Per un’esperienza sportiva definitiva lungo tutto l’anno, gli abbonati potranno integrare la propria offerta con il pacchetto Sport per veder tutti i contenuti Eurosport. Tra questi, spiccano i primi due tornei del Grande Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros) – che vedranno Jannik Sinner difendere il titolo a Melbourne e cercare il riscatto a Parigi – oltre 300 giorni di ciclismo con i tre Grandi Giri e le Classiche, gli sport invernali, con i Mondiali e la Coppa del mondo, la FA Cup di calcio, la UFC, l’atletica, i motorsport e molto altro.**

UN’ESPERIENZA DI INTRATTENIMENTO SENZA PRECEDENTI

JB Perrette, CEO e President of Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare il 2026 portando HBO Max in nuovi mercati che includono alcune delle economie più rilevanti in Europa. Il pubblico in questi Paesi avrà a disposizione una ricchissima offerta, con alcuni dei titoli più attesi disponibili sulla piattaforma. Il prossimo grande appuntamento sarà poi il lancio di HBO Max in UK e Irlanda a fine marzo”

Alessandro Araimo, EVP Managing Director Warner Bros. Discovery Southern Europe: “Siamo lieti che HBO Max sia finalmente arrivata anche in Italia. HBO Max ha una proposta estremamente ricca e riconoscibile e da oggi è l’unico luogo che raggruppa la straordinaria offerta di film e serie tv di Warner Bros. Discovery. L’arrivo di HBO Max in Italia è un importante fattore per l’industria italiana dell’audiovisivo e sarà il luogo dove raccontare alcune delle storie che hanno segnato la nostra società, come nel caso di Portobello di Marco Bellocchio. Siamo inoltre molto contenti che il debutto di HBO Max in Italia preceda di poche settimane l’avvio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, disponibili integralmente sulla piattaforma per qualsiasi piano prescelto”

PIANI FLESSIBILI PER OGNI TIPO DI SPETTATORE

HBO Max offre tre piani mensili base pensati per adattarsi a ogni esigenza***:

Base con pubblicità: visione su 2 dispositivi in Full HD.

– Euro 5,99/mese

Standard: visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download (con limitazioni).

Euro 11,99/mese

Premium: visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni).

Euro 16,99/mese

Pacchetto aggiuntivo Sport: aggiungibile a qualsiasi piano. Il pacchetto include contenuti con pubblicità. La visione in contemporanea è limitata a due device.

Euro 3/mese

GUARDA I CONTENUTI COME PREFERISCI

HBO Max è disponibile su TV selezionate, set-top box, dispositivi di streaming, smartphone e tablet, console da gioco, online su www.hbomax.com e tramite partner di distribuzione TV come TIMVision e Amazon Prime Video

Gli abbonati possono creare fino a cinque profili personalizzati, ricevere consigli su misura e usufruire di funzionalità come Continua a guardare e, a seconda del piano scelto, dei download per la visione offline. Le famiglie possono configurare profili dedicati ai bambini con contenuti adatti all’età e parental control.