De Minaur: “Qui perdo solo contro fenomeni, posso solo continuare a lavorare”

Si ferma per la quinta volta ai quarti di finale il percorso Slam di Alex de Minaur che cerca di prenderla con filosofia:
Alex, è andata male stasera, ma come valuti complessivamente il tuo Australian Open e cosa pensi in generale della tua prestazione di stasera?
ALEX DE MINAUR: Sì, guarda, ovviamente sono orgoglioso di aver raggiunto di nuovo i quarti qui, per il secondo anno consecutivo.
Non è stato facile.
Ovviamente mi sarebbe piaciuto dare di più là fuori stasera, però sì, sono un po’ deluso nel complesso dalla prestazione.
DOMANDA: Congratulazioni per il percorso. Sei migliorato moltissimo rispetto a un anno fa e in questo torneo stavi davvero demolendo giocatori molto forti. Come ci si sente quando questi miglioramenti non si vedono davvero nel punteggio in una partita come questa?
ALEX DE MINAUR: Non ci si sente benissimo, te lo dico.
Cerchi di fare le cose giuste, cerchi di continuare a migliorare, ma quando i risultati non arrivano o il punteggio non riflette questi miglioramenti, allora ovviamente ti senti piuttosto svuotato, direi.
DOMANDA: Hai parlato molto dell’essere più senza paura nei momenti importanti di pressione. Pensi di aver fatto un passo avanti da questo punto di vista stasera? Penso a quel game sul 5-3 nel primo set: hai avuto quel rovescio sulla palla break e l’hai messo a segno. Sono questi i tipi di aspetti positivi che devi prendere da un risultato come questo?
ALEX DE MINAUR: Sì. Devo portare a casa qualcosa, no?
E questo è quanto.
Dal punto di vista della mentalità e del modo in cui mi sono impegnato a colpire la palla oggi, è quello che volevo fare.
Semplicemente non riesco davvero a eseguirlo, non ci sono riuscito per tutta la partita. Ci sono stati dei momenti buoni là fuori, ma nel complesso sto giocando fuori dalla mia zona di comfort e a tratti sopra le mie possibilità.
Ovviamente, per fare il passo successivo, devo sentirmi a mio agio a giocare in quel modo per tutta la partita, ed è questo che serve per salire di livello, soprattutto contro questi avversari.
DOMANDA: Come si fa a sentirsi a proprio agio in quello scenario?
ALEX DE MINAUR: Continui ad allenarti, continui a lavorarci, continui ad arrivare a giocare impegnandoti e mantenendo quel livello più spesso. Poi sì, ci saranno degli aggiustamenti qua e là che mi permetteranno di aumentare la velocità di palla, perché al momento, per come sono i miei colpi naturali da fondo, sono abbastanza piatti ed è piuttosto difficile per me.
C’è un grande margine di rischio per me nel giocare a una velocità di palla molto alta, e penso che alcuni dei miei avversari, in questo caso i Jannik o i Carlos, abbiano così tante rotazioni sulla palla che possono non solo giocare più forte, ma anche mantenere la loro costanza, perché riescono a generare quello spin che aiuta la palla a ricadere in campo e a creare anche angoli diversi.
Ci sono cose che devo analizzare, vedere e cercare di sistemare, ma la situazione è questa.
DOMANDA: Sembra che tu abbia un’idea di ciò che devi fare per fare questo passo. Hai ancora la convinzione di poterci riuscire?
ALEX DE MINAUR: Ti rialzi, no?
È così che funziona. Posso decidere di guardare la cosa in due modi diversi.
Posso considerare il fatto che, qui all’Australian Open, ho perso con Rafa, Novak, Jannik due volte, ora Carlos.
Non sto perdendo molte partite contro giocatori contro cui forse non dovrei perdere, giusto? Devi solo continuare ad andare avanti, è l’unico modo.
Per quanto sia dura quando arrivano risultati come questo, ti rialzi, risali in sella e basta.
DOMANDA: Sembrava che avessi avuto una preparazione davvero buona in ingresso, con grandi vittorie alla United Cup e qualche esibizione. Eri soddisfatto della tua preparazione in vista di questo tipo di partite? È qualcosa che in futuro faresti diversamente per prepararti a queste partite davvero importanti?
ALEX DE MINAUR: Non lo so.
Cosa potrei fare diversamente?
Dimmelo tu.
DOMANDA: No, non lo so, stavo solo chiedendo.
ALEX DE MINAUR: Il calendario è quello che è.
O gioco la prima settimana dell’anno o non la gioco, quindi non sé quanto potrei cambiare davvero la mia preparazione.
O non gioco la prima settimana dell’anno oppure la gioco.
Non credo che oggi sia stata una questione di mancanza di preparazione.
Come ho detto, ho giocato a un livello incredibilmente alto.
Semplicemente ti ritrovi contro uno come Carlos di sera, e sì, è difficile trovare le risposte giuste quando giochi contro di lui.
DOMANDA: Ovviamente lo avevi già affrontato diverse volte, ma il suo livello ti ha sorpreso stasera per quanto fosse alto?
ALEX DE MINAUR: Sì, a essere onesto, quando l’ho affrontato nell’esibizione poco prima del torneo ho pensato che il suo livello fosse incredibilmente alto. Stasera è stato molto simile.
Soprattutto in queste condizioni notturne è davvero forte.
Riesce a generare tantissima forza e quasi non commette errori non forzati. In passato, quando le condizioni erano un po’ più veloci e scivolose, sono riuscito a ottenere qualche risultato con i miei colpi piatti da fondo, soprattutto sul rovescio. Ma oggi non c’era davvero molto da fare.
Forse nel primo set ci sono state delle chance.
Ci sono stati parecchi 0-30 e situazioni simili sui suoi turni di servizio, ma a parte questo, dopo il primo set e quando l’aria si è fatta un po’ più pesante, è stato piuttosto difficile per me riuscire davvero a fargli male, in qualsiasi modo.
È questo l’aspetto principale. Gli scambi iniziano e probabilmente sto colpendo la palla più forte di quanto abbia fatto in passato in questo tipo di partite, ma comunque non riesco a sfondarlo.
Lui poi ha la capacità di accelerare a comando.
Se lasci una palla corta, il punto è finito. Sta giocando sicuramente a un livello molto alto. Sarò molto curioso di vedere come andrà il resto del torneo. Penso davvero che stia giocando a un livello molto alto.
In fin dei conti è numero 1 al mondo per una ragione.