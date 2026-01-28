Australian Open, Sinner-Djokovic visibile in chiaro: si attende solo l’ufficialità 

Ottime notizie per tutti gli appassionati di tennis che non sono riusciti a seguire tutte le partite del primo Slam della stagione. La semifinale dell’Australian Open di venerdì 30 gennaio tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà con ogni probabilità trasmessa in chiaro sul canale NOVE, come già anticipato. La condizione fondamentale era la presenza di un italiano in semifinale, assicurata dal successo di Sinner contro Shelton. E se non fosse stato per l’infortunio di Lorenzo Musetti, con ogni probabilità avremmo avuto una storica doppietta azzurra in semifinale Slam, situazione verificatasi soltanto altre due volte nella storia del tennis (Pietrangeli e Sirola, Roland Garros 1960; Sinner e Musetti, Roland Garros 2025).

Al momento, il palinsesto del canale NOVE non è ancora aggiornato per venerdì mattina, quando dovrebbero scendere in campo Sinner e Djokovic. È probabile che si stia aspettando l’ufficialità dell’order of play, ma avendo avuto un giorno in meno di riposo rispetto ad Alcaraz e Zverev, Sinner e Djokovic dovrebbero giocare la seconda semifinale, in sessione serale (19.30 australiane, 9.30 italiane). Lo spagnolo e il tedesco invece, avendo giocato i loro incontri di quarti di finale martedì, dovrebbero scendere in campo per primi, non prima delle 14.30 australiane (le 4.30 del mattino in Italia). La loro sfida, tuttavia, non verrà trasmessa in chiaro, in quanto non c’è un italiano protagonista.

Se però Sinner dovesse battere Djokovic (è sempre accaduto nei loro ultimi 5 confronti diretti), con l’approdo in finale dell’azzurro a quel punto anche l’ultimo atto del torneo dovrebbe essere trasmesso in chiaro. Tutti i match saranno comunque visibili in diretta, come per i giorni scorsi, sui canali Eurosport, su HBO Max, Discovery+, DAZN o TimVision.

(di Federica Migliorati)