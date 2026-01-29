Serena Williams sotto torchio alla TV australiana: “Torni a giocare o no?”

“La gente in studio ride, mi stanno distraendo!” e la domanda merita attenzione: Serena Williams torna a correre sul campo da tennis? Intervistata durante una sua apparizione al Today Show dall’anchorwoman Savannah Guthrie, la vincitrice di 23 titoli Slam e nota per il suo stile di gioco aggressivo, gioca un divertito match in difesa per arginare le sortite dell’intervistatrice.

La questione è ovviamente il suo presunto rientro alle gare, reso teoricamente possibile dalla sua re-iscrizione all’antidoping, argomento di cui parlammo qui. “Sai che te lo devo chiedere”, “Certo” – conviene Serena”: “Torni a giocare?”. “I mean, really?”, la sorpresa si dipinge sul volto della ex campionessa all’inizio della schermaglia.

Remember when my Bounces report about Serena Williams returning to tennis came out in December and Serena tweeted out a denial hours later?



Well, Serena did a whole lot less denying today on The Today Show… pic.twitter.com/9uoODBjrWz — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 29, 2026

“Te lo devo chiedere, i tuoi fans mi uccidono se non lo faccio!” ribatte Guthrie, quasi a giustificare la domanda con motivazioni estreme; “Ma quindi è un no?”, “Ma quindi è un no?” ripete la domanda Serena aggiungendo una risata convinta. “Non è un sì o un no, mi sto godendo la vita, vedremo cosa accade”. “Per me questo è un forse!” rilancia la conduttrice, ma Serena para con prontezza vigile ma sempre stando al gioco: “Non è nemmeno forse” – dice – “ho due bimbi e sono piena di impegni” – dice mettendo letteralmente le mani avanti. “Houselife” chiude Williams, riassumendo la sua vita attuale in una parola.

“Tu sei già rientrata una volta” – è l’ultima cartuccia da utilizzare per Guthrie. “Quando? Non ero mai uscita!” è la risposta vincente della campionessa. “Senti, non posso discutere su questo argomento…” – continua lei, aggiungendo una risata convinta e rumorosa, utile a sottolineare il clima scherzoso.

Torna o non torna? Se davvero tornerà, Guthrie giustamente farà valere questo stralcio di intervista come l’apriscatole che ha iniziato a schiudere il mistero che Serena ha creato reiscrivendosi all’antidoping. Per quanto ci riguarda, il botta e risposta ci è sembrato un TV show divertente che ha dimostrato le abilità di intrattenitrice della conduttrice australiana, ma soprattutto le risorse attoriali della tennista più vincente dell’Era Open, capace di fare da spalla e di prendersi la scena anche solo strabuzzando gli occhi o dilatando la risata in modo da non far intervenire nessun intervistatore fino al suo spegnimento.

Il risultato è un siparietto splendido e ameno, mentre per sapere di più sulle intenzioni di Serena, se è sì, no o forse, nulla è davvero emerso. Il mistero rimane tale e alla pluri-vincitrice Slam non dispiace di sicuro fare notizia; lei si nota sempre, sia che venga sia che non venga, parafrasando il cinema di Nanni Moretti. Mentre noi dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere cosa accade.