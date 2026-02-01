Casper Ruud (finalmente) papà: “La sensazione più bella di sempre”

È stato un inizio di stagione diverso dal solito per Casper Ruud. Appena atterrato in Australia, all’alba del mese di gennaio, il norvegese aveva già dichiarato: “Per me è la prima volta per un po’ di cose. Uno dei momenti più importanti sarà accogliere la nostra prima figlia. Può arrivare da un momento all’altro. Spero di poter restare per il resto dell’Australian Open, ma non si può mai sapere. Posso ricevere una telefonata ed essere sull’aereo diretto a casa“, aveva detto il futuro papà.

Insomma, la sua permanenza in Down Under è stato un misto di apprensione e gioia, in attesa di ritornare dalla sua compagna, in dolce attesa. Il primo Slam stagionale di Ruud si è concluso agli ottavi di finale e, a distanza di pochi giorni, ecco l’arrivo della notizia tanto attesa: nella giornata di venerdì 30 gennaio è nata la sua primogenita, ed è stato proprio l’ex numero due del mondo a comunicarlo sui social. “Grazie per tutti i bellissimi messaggi che ci avete inviato nelle ultime due settimane. Maria e la nostra bambina stanno benissimo“.

Dopo qualche ora dal suo post su instagram, Casper ha poi twittato sulla piattaforma X: “30.01. 2026. La sensazione più bella di sempre“. Per papà-Ruud e la sua compagna Maria tante congratulazioni dal mondo del tennis, da De Minaur a Nadal, passando per Paul, Mensik, Barbara Schett e tanti altri volti noti della racchetta.