Carlos Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam, tornerà a Doha

Carlos Alcaraz non difenderà il suo titolo a Rotterdam dopo le fatiche dell’Australian Open che l’ha visto completare il Career Grand Slam. La comunicazione è arrivata tramite i canali social del torneo olandese che si giocherà dal 9 al 15 febbraio

Carlos Alcaraz won't defend his title in Rotterdam. The Australian Open champion concluded that after his exertions over the past two weeks, he needs more time to return to action.



We wish Carlos a swift recovery. 💚#ABNAMROOpen #RotterdamAhoy pic.twitter.com/hHQe6Pyxcm — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 2, 2026

Il N.1 del mondo resta iscritto tuttavia a un altro ATP 500 la settimana successiva (16-21 febbraio). Quello sul cemento all’aperto di Doha, in Qatar. Pochi giorni fa gli organizzatori hanno infatti annunciato una entry list stellare che vedrà presenti i primi tre giocatori del mondo: lo stesso Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic. Presenti anche altri due Top 10: Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik

Per quanto riguarda il torneo di Rotterdam la testa di serie N.1 diventa dunque Alexander Zverev, seguito da Alex de Minaur.

Alcaraz perderà dunque i 500 punti dello scorso anno, mentre a Doha difenderà solamente i quarti di finale (sconfitto da Jiri Lehecka)