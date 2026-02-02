ATP

Carlos Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam, tornerà a Doha

Il neo-campione dell'Australian Open ha deciso di prendersi una settimana in più prima di tornare alle gare: lo farà in Qatar dal 16 al 21 febbraio insieme a Sinner e Djokovic

Di Luca De Gaspari
Carlos Alcaraz - ATP Rotterdam 2025 (foto X @abnamroopen)

Carlos Alcaraz non difenderà il suo titolo a Rotterdam dopo le fatiche dell’Australian Open che l’ha visto completare il Career Grand Slam. La comunicazione è arrivata tramite i canali social del torneo olandese che si giocherà dal 9 al 15 febbraio

Il N.1 del mondo resta iscritto tuttavia a un altro ATP 500 la settimana successiva (16-21 febbraio). Quello sul cemento all’aperto di Doha, in Qatar. Pochi giorni fa gli organizzatori hanno infatti annunciato una entry list stellare che vedrà presenti i primi tre giocatori del mondo: lo stesso Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic. Presenti anche altri due Top 10: Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik

Per quanto riguarda il torneo di Rotterdam la testa di serie N.1 diventa dunque Alexander Zverev, seguito da Alex de Minaur.

Alcaraz perderà dunque i 500 punti dello scorso anno, mentre a Doha difenderà solamente i quarti di finale (sconfitto da Jiri Lehecka)

