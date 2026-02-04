Coppa Davis, qualificazioni: il programma e le sfide del primo turno. Assenti quasi tutti i big

Il tennis non consente tregue. A pochi giorni dalla chiusura del sipario sull’edizione 2026 dell’Australian Open, con il Career Grand Slam di Carlos Alcaraz, è già il momento di voltare pagina e volgere il focus altrove. Oltre ai tornei dei circuiti ATP e WTA, il calendario tennistico prevede, tra il 5 e l’8 febbraio, il primo turno di qualificazioni di Coppa Davis.



Dal 2025 il format ha subito una nuova rivisitazione, con la reintroduzione, nei Qualifies, dell’alternanza casa-trasferta e dei tie da cinque match. Una reminiscenza dell’essenza della Davis che fu. Se l’Italia è già sicura di un posto alla Final Eight, in doppia qualità di Paese ospitante e tri-campione in carica, dislocate in ogni angolo del mondo 26 squadre si giocano l’accesso al secondo turno.

Qualifiers: spiccano le prevedibili assenze dei big

Come era prevedibile, i capitani hanno dovuto rivedere qualche nome rispetto alle liste di pre-convocazioni diramante a inizio gennaio.

Una delle sfide più intriganti, ovvero Norvegia-Gran Bretagna, è orfana di uno dei suoi protagonisti più attesi. Casper Ruud, appena diventato padre, non potrà essere presente alla Nadderud Arena di Oslo. La compagine scandinava perde così il suo numero 1 ed è chiamata all’impresa contro i britannici, che possono contare su Jack Draper, al rientro in campo dopo cinque mesi, Cameron Norrie e i doppisti di caratura mondiale Cash e Glasspool.

La Francia, alle prese con la Slovacchia, è stata investita dal “caso Ugo Humbert”. Inizialmente presente tra i convocati, il giocatore francese ha preferito iscriversi al coevo ATP 250 di Montpellier, necessitando di punti per rimettere in sesto il suo ranking, dopo un 2025 complicato. Scelta maldigerita dalla Federazione transalpina. Sono confermati invece Rinderknech, Halys, Bonzi e Herbert, cui si aggiunge Muller e tanto basta per partire con l’assoluto favore dei pronostici contro gli slovacchi.

Cambiamenti anche in casa USA. Nonostante le assenze di Taylor Fritz, Ben Shelton e Francis Tiafoe, il capitano Bob Bryan può contare su Tommy Paul, che darà manforte a Quinn, Nava, Krajicek e Harrison – e non Rajeev Ram – in casa dell’Ungheria guidata da Fabian Marozsan.

La Repubblica Ceca deve rinunciare a Jakub Mensik, ancora fermo ai box dopo il problema accusato all’Australian Open. Per affrontare la Svezia in casa, Tomas Berdych si affida a Lehecka e Svrcina, ma non a Machac. Considerato il momento di crisi del movimento tennistico svedese, la squadra ceca dovrebbe uscire indenne.

Saluta il proprio giocatore di punta anche la semifinalista del 2025, il Belgio, registrando la defezione di Zizou Bergs contro la Bulgaria; tuttavia, Darcis ha dalla sua l’asso nella manica di Davis, ovvero Raphael Collignon che, rappresentando la propria nazione, riesce sempre a dare il meglio di sé.

Per quanto riguarda le altre sfide, l’interessante incrocio tra Canada e Belgio è depotenziato dalle assenze. Auger-Aliassime è a Montpellier per provare a difendere il titolo, mentre Shapovalov da una parte e Fonseca dall’altra sono in pausa di riflessione dopo le deludenti prestazioni dell’Australian Open. A Vancouver, i padroni di casa possono comunque dirsi favoriti.

Il Cile sfida la Serbia a Santiago e non parte certo battuto. Tabilo, Garin e Jarry, cui si aggiungono Barrios Vera e Soto, hanno concrete possibilità di superare la squadra di Viktor Troicki, il cui miglior giocatore è Dusan Lajovic, numero 123 del mondo.

La Germania senza Alexander Zverev ospita a Düsseldorf il Perù. Se i doppisti Krawietz e Puetz sono le certezze granitiche del team, Struff, Hanfmann e la stellina Engel sono pronti a fare il loro dovere in singolare.

È sfida aperta, invece, tra Croazia e Danimarca: con le assenze di Cilic e Rune, il tie non ha padroni definiti. Se il doppio croato, composto da Metkic e Pavic, pare avere in mano il punto, saranno i singolari l’ago della bilancia.

L’Australia è chiamata a riscattare l’eliminazione a un passo dalla Final Eight per mano del Belgio e lo farà sulla terra battuta di Quito, in casa dell’Ecuador, che, consapevole del differenziale in classifica, cerca di trarre il massimo beneficio dalla possibilità di scegliere la superficie.

Si affrontano anche Giappone e Austria a Tokyo, India e Paesi Bassi e Corea del Sud e Argentina. Formazioni, queste, assai rimaneggiate, con i forfait da parte di quasi tutti i rispettivi leader.

Il programma del primo turno di qualificazioni

Norvegia-Gran Bretagna (5-6 febbraio – Oslo, cemento indoor)

Cile-Serbia (6-7 febbraio – Santiago, terra rossa)

Germania-Perù (6-7 febbraio – Düsseldorf, cemento indoor)

Croazia-Danimarca (6-7 febbraio – Varazdin, cemento indoor)

Giappone-Austria (6-7 febbraio – Tokyo, cemento indoor)

Canada-Brasile (6-7 febbraio – Vancouver, cemento indoor)

Ecuador-Australia (7-8 febbraio – Quito, terra rossa)

Bulgaria-Belgio (7-8 febbraio – Plovdiv, terra rossa)

India-Paesi Bassi (7-8 febbraio – Bengaluru, cemento)

Corea del Sud-Argentina (7-8 febbraio – Busan, cemento indoor)

Ungheria-Stati Uniti (7-8 febbraio – Tatabánya, terra rossa)

Repubblica Ceca-Svezia (7-8 febbraio – Jihlava, cemento indoor)

Francia-Slovacchia (7-8 febbraio – Le Portel, cemento indoor)