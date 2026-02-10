ATP Buenos Aires, Darderi: “Obiettivo top 10. Sinner e Alcaraz alieni, come Federer e Nadal”

Questa settimana Luciano Darderi ha guadagnato una posizione del ranking, più che altro grazie ai punti del Dallas Open 2025 che Tommy Paul non ha potuto difendere (quest’anno la week 6 del calendario ATP coincide con la settimana 7 del calendario civile). In ogni caso, Luciano è 22° in classifica, il suo nuovo picco, e si appresta a esordire nel Golden Swing, la gira sudamericana o come vogliamo chiamare questo antipasto di terra battuta.

Lo scorso anno non è andata bene a Luli, che in tre tornei ha vinto un solo match, a Rio, incamerando 50 punti che neanche contribuiscono al suo bottino perché ha giocato 33 tornei nelle ultime 52 settimane, quindi gli tocca scartarne quasi la metà. Altro che i 18 o 19 disputati dai top 3. Il primo appuntamento per il classe 2002 nativo della provincia di Buenos Aires è proprio il IEB+ Argentina Open di Baires, dove è seconda testa di serie. Ecco allora le parole di Luciano in attesa di esordireal secondo turno contro Barrios Vera o Seyboth Wild.

“Obiettivo top 20, poi…”

“Sono molto contento di essere a questo livello. Il mio obiettivo principale è entrare nella top 20, a cui sono molto vicino, e il secondo è cercare di continuare a divertirmi senza mettermi pressione a causa della mia classifica. Il mio obiettivo a lungo termine è entrare nella top 10 entro la fine dell’anno: questi sono i miei obiettivi, in linea di principio.”

I miglioramenti sul cemento, la chiave dell’ulteriore salto

“Penso che ci siano state molte fasi. Quella più difficile per me è stata la transizione dai Futures ai Challenger, che è stata la più lunga. Ho fatto il salto a Cordoba; ho iniziato a credere un po’ di più di avere il livello per giocare lì, perché sono molti quelli al 115° o 120° posto e ancora non ci credono. Sono migliorato molto mentalmente e fisicamente, che sono i due salti principali per poter scalare la classifica.

“Poi, dalla top 50 alla classifica che ho oggi, la chiave è stata migliorare molto sui campi in cemento. Ci ho messo molto tempo, perché tutti i giocatori da terra battuta trovano più difficile adattarsi all’inizio. Era questo che volevamo: negli ultimi anni ho perso molte partite sui campi in cemento, ma ho acquisito molta esperienza. Queste sono state le mie prime due pre-stagioni complete sul cemento e penso che sia stata una chiave molto importante per il mio gioco. Se voglio entrare nella top 10, devo giocare bene sul cemento; è questo che ti fa guadagnare punti.”

Scommettitori e minacce

“La questione delle scommesse è una situazione molto complicata. Io, praticamente tutti, riceviamo messaggi dopo le partite che ci minacciano a causa delle scommesse. È difficile da controllare: non sai chi sta scommettendo su un torneo o chi è effettivamente andato a vedere le partite. È qualcosa che non puoi controllare e a volte sta a ognuno capire come gestirlo. Quelle minacce che ricevono molti giocatori sono difficili da controllare.”

Il peso dei tornei vinti quando entri in campo

“I giocatori sono tutti umani, tutti normali. Con Carlitos (Alcaraz) ho un rapporto un po’ più speciale perché ci conosciamo da quando eravamo molto giovani e non è cambiato nulla negli ultimi due anni. L’aspetto tennistico cambia molto quando scendi in campo. Quando scendi in campo con diversi titoli all’attivo, sei rispettato in modo diverso, credo. Questo è un buon vantaggio quando affronti giocatori di livello inferiore; gioca a tuo favore. Succede anche a me: quando ho affrontato Sinner in Australia, gli ho mostrato troppo rispetto nel terzo set. Ci sono momenti in cui hai troppo rispetto, quella paura e quel dubbio si insinuano e questo sta succedendo anche a me ora, sia a mio favore che contro di me.”

“Sinner e Alcaraz come Federer e Nadal”

“Alcaraz e Sinner giocano in un campionato a parte; non sono paragonabili agli altri. Ho perso contro Alcaraz allo US Open e contro Sinner in Australia. Penso che siano i Federer e i Nadal di questa epoca; perdono molto raramente una partita. Personalmente, ogni volta che mi alleno con loro, sento di migliorare molto perché giocano a una velocità diversa e si allenano in modo diverso. Cerco sempre di organizzare sessioni di allenamento con loro: se potessi allenarmi con loro ogni settimana, lo farei. Con Sinner, ad esempio, mi sono allenato il più possibile durante la pre-stagione a Dubai. Giocano a una velocità di palla diversa; sono come alieni. Per quanto riguarda gli altri, penso di poter giocare contro chiunque. Per entrare nella top 10, non dipende sempre solo da te; devi anche evitare gli infortuni. L’anno scorso, ho avuto molti tornei in cui mi sono ritirato perché non ero al 100%. Bisogna essere pronti al momento giusto, nel torneo giusto, cogliere la serie di vittorie e prolungarla.”

“Ecco perché ho scelto l’Italia”

“In Italia mi trattano bene. Ognuno persegue la propria carriera, come qualsiasi altro giocatore. A volte le critiche provengono da persone che non conoscono la mia storia… forse, se non fossi andato a giocare in Italia quando avevo 10 o 11 anni, non sarei dove sono oggi. Tutto il supporto, i tornei, giocare con giocatori europei… quando ero bambino, qui si gioca sempre contro le stesse persone. Se prendi un dodicenne in Argentina, da under 10 a under 16 o under 18, compete sempre contro le stesse persone, e questo pesa molto. Ho viaggiato molto da solo, in giro per l’Europa quando avevo 17 o 18 anni, e anche questo è di grande aiuto per la crescita tennistica, e sono nella classifica in cui sono oggi grazie a questo. Quando le persone criticano, a volte non capiscono il perché e può essere difficile da gestire, ma cerco di concentrarmi su me stesso e costruire la mia carriera nel miglior modo possibile.”