ATP Buenos Aires: Berrettini, debutto vincente nel 2026. Passaro manca due match point e crolla

[8] M. Berrettini b. [WC] F. Coria 7-5 7-5

Dopo circa due mesi e mezzo, Matteo Berrettini è tornato a disputare una competizione ufficiale. Il battesimo al IEB+ Argentina Open ha regalato un successo al 29enne romano, che non scendeva in campo dalla vittoria su Pablo Carreno Busta in finale di Coppa Davis. Federico Coria, anch’egli al rientro da un infortunio (non giocava da agosto), nel 250 di Buenos Aires non è riuscito a scardinare le certezze di Berrettini e nonostante il tifo caloroso del pubblico si è dovuto arrendere per 7-5 7-5 in due ore e un quarto di gioco. È la quarta volta su altrettanti testa a testa su terra rossa che The Hammer supera il sudamericano senza lasciare parziali per strada.

Quest’ultima sfida è stata comunque piuttosto combattuta. Dopo aver cancellato una palla break in apertura, il numero 58 del mondo ha mancato sei chance in risposta. Alla settima ha convertito, ha sigillato il set e a inizio secondo parziale si è subito portato sul 3-0. Ma il 322esimo giocatore in classifica (ex top 50) ha risalito piano piano la corrente e annullando un match point al rivale lo ha così raggiunto sul 5-5. Ma qui, ancora una volta, in un ambiente molto caldo a Buenos Aires, Berrettini è salito in cattedra e gli ha rifilato lo stesso trattamento della prima frazione.

Se il 33enne argentino, wild card in questo torneo, non è mai riuscito a incidere con il servizio e nemmeno da fondocampo, non si può dire lo stesso di Berrettini. Il tennista italiano ha piazzato 33 vincenti (Coria 16). Oltre a chiudere con il 78% di punti vinti con la prima di servizio (il sudamericano 54%). Il giocatore di casa manca quindi ancora l’appuntamento con il primo successo a livello ATP dallo scorso febbraio. Mentre Matteo inizia la stagione 2026 con un successo. Dopo aver rinunciato all’Australian Open a causa del solito infortunio, e aver parlato parecchio di salute mentale, l’azzurro è finalmente tornato in campo a competere. Ora sfiderà il ceco Vit Kopriva agli ottavi di finale.

I. Buse b. [Q] F. Passaro 5-7 7-5 6-4

Non ce l’ha fatta invece il qualificato azzurro Francesco Passaro, battuto dopo oltre due ore e mezza di gioco da Ignacio Buse con il punteggio di 5-7 7-5 6-4. I due precedenti, entrambi sul mattone tritato, si era conclusi con una vittoria per parte al parziale decisivo. Anche in quest’ultima contesa i due si sono dati del filo da torcere. Il 25enne umbro, a secco di vittorie ATP dallo scorso luglio, non è riuscito ad ammazzare l’incontro quando si è trovato in vantaggio 7-5 5-1. Dopo essersi fatto recuperare e aver mancato due match point, il numero 159 al mondo ha finito per cedere alla distanza contro il top 100 sudamericano, al suo debutto stagionale. Per il 21enne peruviano, ora, ci sarà una sfida contro Sebastian Baez al secondo turno.