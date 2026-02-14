ATP Buenos Aires: la furia Darderi batte anche Martinez. Sfiderà Baez in semifinale

La vuelta sudamericana procede con furore. Sulle sfumature di arancione della terra di Buenos Aires, l’IEB + Argentina Open ha allineato gli ultimi quattro sopravvissuti del torneo, tra i quali spicca il nome di Luciano Darderi, unico azzurro del main draw ad essersi spinto così avanti. I colori dell’albiceleste, invece, regnano sovrani. I quarti di finale – che siamo in procinto di raccontarvi – hanno visto avanzare in semifinale Francisco Cerundolo (n. 1 del seeding), Thomas Martin Etcheverry e Sebastian Baez, prossimo avversario di Luli.

[2] L. Darderi b. P. Martinez 7-5 6-1

Partiamo dalla fine, da Luciano Darderi, che ha calato il sipario sul programma di Buenos Aires di venerdì 13 febbraio, neutralizzando Pedro Martinez in due agevoli set. Le attitudini del nativo di Villa Gesell sul manto rouge sono note a tutti. Il neo ventiquattrenne è in serie positiva da ben 11 match consecutivi su terra – considerando anche l’incontro vinto con lo spagnolo – e nella Capitale argentina vuole ottenere il massimo bottino, che gli consentirebbe di sbarcare in Top 20 per la prima volta in carriera. Il suo percorso, sino ad adesso, è stato netto, e contro Martinez ha confermato il trend, “soffrendo” leggermente nel corso del primo parziale, dove il numero 94 del ranking ha opposto resistenza sino al dodicesimo game. L’incontenibile pressione di Darderi ha mandato Pedro fuori giri, e con un rovescio stampato in corridoio, ha ufficialmente consegnato il primo set a Luli (7-5).

Sul piano fisico, combattere con Darderi è deleterio. E infatti, l’iberico ha patito un vistoso calo di lucidità a partire dall’alba del secondo parziale, nel quale l’atleta tricolore ha imposto senza mezzi termini la sua legge. Tra smorzate e colpi d’alta intensità da fondo campo, Martinez è progressivamente entrato nella giostra azzurra, in totale balia del tennis scatenato di Luli, passato in vantaggio nel quarto game del secondo parziale. Pedro sparisce dai radar, mentre sul centrale di Buenos Aires gli applausi sono solo per Luciano, il quale ha chiuso la pratica con un rapidissimo 6-1 nel secondo parziale. 7^ semifinale in carriera, a livello tour, per l’azzurro, che ha tutte le carte in regola per mettere in bacheca il quarto titolo ATP.

ATP Buenos Aires, Etcheverry di forza su Tabilo

Nonostante le miti temperature, è stato un pomeriggio più che caliente nella Capitale argentina, dove si è consumato un sanguinoso duello tra Tabilo ed Etcheverry, in apertura di programma. Il beniamino del pubblico è stato atrofizzato, per un’abbondante mezz’ora di gioco, dallo scatenato cileno, autore dell’eliminazione della star Joao Fonseca. Il mancino classe 1997 ha fatto calare il silenzio sul campo centrale dedicato a Guillermo Vilas, mettendo alle corde Etcheverry con un crudele 6-1. Gli spalti, visibilmente preoccupati dopo il primo set, hanno ripreso vigore dopo la prima reazione del padrone di casa, che con un passante millimetrico ha acceso la folla, siglando il break in suo favore nel secondo set.

Da lì, il testa a testa ha nettamente cambiato inerzia. Etcheverry ha dominato il parziale, ma non è stato facile spezzare l’equilibrio nella volata finale. Nel nono gioco del terzo set, il cileno ha servito un’agevole kick sul bimane del numero 7 del seeding, che ha fulminato Tabilo con un grandioso passante lungolinea. Da lì a pochi istanti, il beniamino del pubblico ha messo in cassaforte la vittoria, raggiungendo la prima semifinale della sua carriera a Buenos Aires, dove sfiderà il numero uno del tabellone, il connazionale Francisco Cerundolo.

In semifinale anche Cerundolo e Baez

A dispetto del serrato duello tra Tabilo e Etcheverry, per Cerundolo è stata quasi una passeggiata mettere K.O. Vit Kopriva, capace di sconfiggere in due set The Hammer, Matteo Berrettini, al secondo turno. Il numero uno del seeding, partito a passo svelto, ha dovuto fare i conti con un ceco assennato e focalizzato su ogni colpo, abile nel ribaltare lo svantaggio a metà del primo parziale. Un match apparentemente insidioso è poi stato messo sui binari dallo stesso Cerundolo, che ha chiuso con lo score di 6-4 6-3.

Semifinale in vista anche per Sebastian Baez – prossimo sfidante di Darderi -, che ha impiegato ha quasi scoccato le due ore di gioco per piegare Camilo Ugo Carabelli. Il derby argentino è stato lungo e travagliato nel primo parziale, con mille ribaltamenti di fronte. Ben quattro break prima di finire alla lotteria dei sette punti, portata a casa da Baez, che ha poi definitivamente cambiato passo nel secondo parziale, mettendo la firma sul 6-2. Il numero 4 del seeding ha toccato dunque quota 10 vittorie in stagione – secondo solo a Bublik – e sul rosso di Buenos Aires disputerà la sua sedicesima finale a livello tour.