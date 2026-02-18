Ancora problemi fisici per Sonego, l’atleta torinese salta anche Santiago

I problemi al polso non migliorano abbastanza e Lorenzo Sonego è costretto a rinunciare anche al terzo appuntamento con la terra rossa sudamericana. L’azzurro, infatti, dopo Buenos Aires e Rio de Janeiro, dove era stato sorteggiato con Matteo Berrettini, si ritira anche dal Movistar Chile Open. Sonego salterà anche il torneo in scena dal prossimo lunedì 23 febbraio a Santiago. Lorenzo ha affidato l’annuncio del terzo forfait con un post sulla sua pagina Instagram.

Una vera sfortuna per il tennista torinese. Che, dopo l’ottimo finale di stagione 2025, era partito con ambizioni importanti e aveva raggiunto il secondo turno a Hong-Kong e a Melbourne, dove era stato eliminato da Lorenzo Musetti. Capace poi di giungere fino ai quarti di finale e di perdere con Djokovic per infortunio nei quarti di finale dopo aver dominato il match.

Sonego, attualmente numero 65 della classifica, da lunedì guadagnerà presumibilmente due posizioni, pur saltando Santiago. Ma non potrà difendere i punti dei quarti di finale raggiunti lo scorso febbraio a Marsiglia, dal momento che il suo rientro dovrebbe avvenire agli inizi di marzo con l’inizio del primo rendez-vous del Sunshine Double, ovvero Indian Wells.