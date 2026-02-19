ATP Rio: Cerundolo alza bandiera bianca. Passaro sconfitta in rimonta da Tabilo

In una calda e umida Rio, si sono disputati i primi ottavi di finale della parte alta del main draw, che hanno visto come sfortunato protagonista l’azzurro Francesco Passaro, eliminato in rimonta da Alejandro Tabilo. Quella del perugino, però, non è l’unica sconfitta che fa notizia nella notte italiana. Poiché, dopo il trionfo della scorsa settimana in quel di Buenos Aires, Francisco Cerundolo – n.1 del seeding – ha alzato bandiera bianca contro il connazionale Thiago Agustin Tirante. Ecco cos’è accaduto nella prima parte degli ottavi di finale del Rio Open Presented By Claro.

T. Tirante b. [1] F. Cerundolo 6-2 3-1 (Rit.)

S’interrompe dopo cinque vittorie consecutive la striscia positiva di Francisco Cerundolo. Fermato da un infortunio durante il derby albiceleste con Thiago Tirante. Già all’alba del tete a tete, il fresco vincitore della tappa di Buenos Aires è parso parecchio statico su alcuni colpi, come se mostrasse sin da subito dei segni di sofferenza fisica. Il break in favore dell’avversario argentino è giunto dopo pochi istanti dall’inizio, a seguito di un dritto sparacchiato fuori da Cisco.

E da lì Tirante si è impadronito dell’incontro trovando sempre più fiducia con l’andare del match, sfoggiando una forma fisica impressionante, a dispetto di un Cerundolo tutt’altro che ‘leggero’ e dinamico. La difesa del numero 92 del ranking si è fatta estrema, e il campione in carica di Buenos Aires, irriconoscibile sul campo centrale dedicato a Guga Kuerten, è caduto nel tranello del connazionale, consegnandosi con un crudele 6-2. Dopo aver perso il servizio anche in apertura di secondo parziale, il numero uno del seeding ha atteso qualche istante, valutando le proprie condizioni fisiche, ma sul punteggio di 3-1 in favore di Tirante, ha stretto la mano all’avversario, ritirandosi a causa di un infortunio.

An unfortunate ending 💔



Buenos Aires champion Francisco Cerundolo is forced to retire with an injury, sending fellow Argentine Thiago Tirante into the quarter-finals.@RioOpenOficial pic.twitter.com/fBWAPBubgB — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

L’intensa settimana di Cerundolo ha messo a dura prova il fisico di quest’ultimo, che non le ha affatto mandate a dire in conferenza stampa, criticando l’organizzazione del torneo brasiliano: “Non mi aspettavo di dover giocare due partite consecutive ieri e oggi. Ho chiesto di non essere inserito nel calendario in questo modo, ma non mi hanno dato alcuna possibilità. Immagino già a chi diano la priorità…“. Grazie alla vittoria ottenuta ai danni di Cerundolo, Tirante raggiunge il suo secondo quarto di finale in carriera a livello tour dopo Bastad 2024.

A. Tabilo b. [LL] F. Passaro 4-6 7-6(0) 6-2

Il tennis di Alejandro Tabilo continua a brillante sul manto rouge sudamericano. Dopo i quarti di finale trovati a Buenos Aires, il cileno raggiunge il medesimo risultato anche nella meravigliosa città di Rio, dove ha battuto – in due ore e diciotto minuti di gioco – l’atleta tricolore Francesco Passaro con lo score di 4-6 7-6 6-2. Il lucky loser azzurro ha retto egregiamente l’urto di Tabilo nella prima metà dell’incontro, conquistando persino il primo parziale in poco più di mezz’ora. Poco dopo, il cileno ha nettamente cambiato passo, strappando il servizio a zero a Passaro nel secondo game del secondo parziale, ma il perugino è rimasto centrato e attaccato al set, e alla prima occasione di contro break, si è fiondato perfettamente su una palla corta di Tabilo, trafiggendo quest’ultimo con un facile smash per andare in vantaggio a Rio.

Francesco ha continuato a lottare, chiedendo il massimo al suo gioco per contenere l’aggressività dell’ostico sudamericano, che ha avuto un set point a favore nel corso del dodicesimo game, sventato da un dritto fulmineo di Passaro, capace di guadagnarsi l’accesso al tiebreak. La lotteria dei sette punti, però, non ha reso giustizia a Passaro, che non è riuscito a muovere la casella, incassando un pesantissimo 7-0 dal dominante Tabilo. Uno score duro da digerire, e mentre la nebbia mentale incombeva, il cileno è agevolmente scappato via anche nel terzo parziale, mostrando più vigore e solidità. Con un 6-2 finale, il numero 68 del mondo ha definitivamente messo k.o Passaro, fiondandosi ai quarti di finale del Rio Open, dove affronterà Thiago Tirante.

Rio, non solo Passaro: gli altri match

Sui campi esterni, il ‘piccolo’ dei fratelli Cerundolo è sopravvissuto a una battaglia di quasi tre ore col tedesco Yannick Hanfmann. Juan Manuel ha vendicato la sconfitta di Francisco, resistendo al tennis logorante dell’esperto terraiolo tedesco, che dopo esser stato più volte vicino alla resa, ha stretto i denti complicando la vita del classe 2001 argentino, il quale ha servito per chiudere il match in due set. Sul punteggio di 6-4 5-3 in favore di Juanma, l’incontro sembrava ormai bello che terminato, ma Hanfmann ha trovato un paio di risposte formidabili di rovescio che hanno steso il fratello minore di Cisco, costretto a rifare tutto da capo.

Il tedesco si è aggiudicato il tiebreak, ma nel terzo set il graffiante mancino di Buenos Aires ha atteso il decimo game per chiudere definitivamente la pratica. Juan Manuel sfiderà il ceco Vit Kopriva, che ha sorprendentemente dominato Roman Andres Burruchaga, liquidato col netto punteggio di 6-3 6-1. Il numero 87 del mondo, dopo la vittoria ottenuta al primo turno ai danni di Heide, era già divenuto il primo ceco a vincere sulla terra di Rio, e adesso ha conquistato il 4° quarto di finale, il più importante, della sua carriera nel tour.