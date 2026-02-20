ATP Delray Beach: Cobolli in semifinale, Wong battuto in tre set

Dopo una battaglia di oltre due ore, Flavio Cobolli conquista la semifinale al Delray Beach Open superando un coriaceo Coleman Wong con il punteggio di 7-5 6-7(6) 6-2. Una partita intensa, segnata da un iniziale equilibrio, in cui l’azzurro ha saputo reagire con carattere alla delusione del secondo set, riprendendo in mano il match con autorità nel parziale decisivo.

[3] F. Cobolli b. C. Wong 7-5 6(6)-7 6-2

Primo set: equilibrio e zampata finale

L’avvio è subito un segnale: Wong deve annullare tre palle break nel quarto gioco, e Cobolli capisce che le occasioni non saranno molte. L’italiano non ha veri rimpianti in quella fase, ma il match prende immediatamente la forma dell’equilibrio. I turni di servizio scorrono veloci, le percentuali tra prima e seconda sono simili, e in risposta si raccoglie pochissimo.

Sul 4-4 Cobolli alza il ritmo, accelera con il diritto, prova a prendere in mano lo scambio. Wong resta agganciato, ma nel dodicesimo gioco arrivano i segnali decisivi: un inside-out fuori misura del tennista di Hong Kong, un doppio fallo, un passante preciso dell’azzurro. Dai vantaggi Cobolli piazza l’allungo finale con quattro punti consecutivi, chiudendo il parziale 7-5 in 45 minuti. Un set vinto con lucidità, più che con dominio, nel momento esatto in cui serviva.

Secondo set: occasione smfumata, due match point non sfruttati

L’inizio del secondo parziale sembra indirizzare la partita. Cobolli parte forte, solidissimo al servizio anche in un game complicato, poi trova il break aggredendo una seconda morbida di Wong e sale 2-0. Sono quattro giochi consecutivi per l’italiano, che impreziosisce il momento con un rovescio lungolinea magnifico per il 3-0. Wong appare disunito, più falloso, mentre Cobolli è compatto e brillante.

Ma il tennis non concede distrazioni.

Il controbreak arriva quasi inatteso: un paio di errori non forzati dell’azzurro riaprono tutto. Dal 3-0 si passa al 3-3, con Wong che ritrova fiducia soprattutto grazie al servizio, già decisivo nei momenti delicati. L’equilibrio torna fino al 5-5.

Cobolli si costruisce nuove opportunità e trascina il set al tie-break, dove arriva a due match point. Non riesce però a concretizzarli: Wong resta freddo, si affida alla battuta e completa la rimonta, chiudendo il parziale 7-6(7) dopo un’ora di gioco.

Un set che lascia rimpianti enormi per Cobolli, avanti 3-0 e a un passo dalla vittoria, prima di vedere sfumare tutto sul più bello.

Terzo set: la reazione di Flavio

Dopo la delusione del tie-break perso, la risposta di Flavio Cobolli è immediata e concreta. Break in apertura, con l’azzurro aggressivo e deciso a non lasciare spazio a nuove incertezze. L’inerzia cambia subito: Cobolli infila otto punti consecutivi e vola sul 3-1, trasmettendo una sensazione di controllo che nel secondo set si era dissolta sul più bello.

Coleman Wong continua a lottare su ogni quindici, dimostrando uno spirito combattivo pari a quello dell’italiano, ma questa volta è Flavio a fare la differenza nei momenti chiave. Solido al servizio, preciso nelle accelerazioni, mette insieme addirittura dodici punti consecutivi e tiene due turni di battuta a zero per consolidare il vantaggio sul 4-2.

Quando arriva una nuova occasione, Cobolli non esita: si procura tre palle break e sfrutta la seconda, complice un errore di Wong. È l’allungo decisivo, quello che lo porta sul 5-2 e indirizza definitivamente l’incontro. Il finale è impeccabile: turno di servizio lasciato a zero e braccia al cielo dopo due ore e un quarto di battaglia.

Il punteggio finale dice 7-5 6-7(6) 6-2, ma racconta solo in parte la prova di maturità dell’azzurro: tanta grinta, voglia di fare risultato e una reazione da giocatore vero dopo aver visto sfumare due match point nel set precedente.

Cobolli torna così a vincere una partita pesante contro un ottimo Wong, mai domo e sempre dentro il match. In semifinale affronterà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Sebastian Korda.