ATP Montecarlo, il direttore David Massey: “Introduzione tabellone WTA? Al momento non è nei piani”

Febbraio si avvia verso le fasi conclusive, e il circuito non è mica tanto lontano dall’amato swing sulla terra rossa europea, che prenderà vita – come da tradizione – tra la fine di marzo e l’inizio del mese di aprile. Quando si cita il manto rouge, non si può non pensare al prestigiosissimo torneo di Monte-Carlo. Che nell’ultima edizione ha visto protagonista Carlitos Alcaraz, il quale ha sconfitto Lorenzo Musetti in finale in tre set, approfittando anche di un infortunio in corso d’opera del carrarino. E già pensa al torneo anche il direttore David Massey

Sull’introduzione futura del tabellone WTA: “Rimane un progetto. Non abbiamo fatto alcun progresso”

A meno di due mesi dai blocchi di partenza, in quel del Principato di Monaco, David Massey ha tenuto la presentazione ufficiale del Masters 1000 presso l’Hotel Bay Hermitage. Dove sono state annunciate alcune novità per l’edizione 2026 della gloriosa tappa sul rosso, come l’introduzione di alcune telecamere posizionate all’altezza dei tennisti in campo, già presenti in altri appuntamenti del calendario. Come sappiamo, lo storico torneo di Montecarlo, che affonda le sue radici nel lontanissimo 1896, è sempre stata una tappa destinata soltanto alla categoria maschile.

Ma durante l’evento di presentazione, David Massey non ha escluso un possibile futuro ingresso del WTA: “Rimane un progetto, forse per il futuro. Non abbiamo fatto alcun progresso – ha detto, tenendosi sul vago, come riporta l’Equipe – Ci sono state discussioni per avere, forse, un torneo WTA e ATP allo stesso tempo. Per questo, abbiamo bisogno di più giorni. Siamo aperti a questa possibilità, ma non è nei nostri piani per il momento. Dipende dal calendario”.

Nonostante le ipotesi su eventuali cambiamenti in futuro, il direttore del torneo pare più che soddisfatto della corrente formula, coinvolgente e molto apprezzata dal pubblico: “Siamo entusiasti del formato attuale, con un tabellone di 56 giocatori. Noi e Parigi siamo gli unici Masters 1000 organizzati in questo modo. Questo ci garantisce un primo turno estremamente competitivo, più che in un Grande Slam o in altri tornei dove si può avanzare lentamente. Qui è difficile. E ci piace. È intenso per i giocatori, ma è un formato che piace a loro e che piace ai tifosi”.