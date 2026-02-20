ATP Rio de Janeiro: Berrettini rimonta Lajovic e va ai quarti. Fonseca sorpreso da Buse

Succede di tutto nella notte del Rio Open 2026 presented by Claro. Tra interruzioni per pioggia, partite slittate di orario, e rimonte inattese, il secondo turno ha regalato emozioni forti per cuori forti, come sono quelli brasiliani. Matteo Berrettini ha tirato fuori una grinta che pareva sopita per avere la meglio in rimonta sul serbo Dusan Lajovic. Ma la sorpresa della notte è stata di certo l’uscita prematura del Golden Boy carioca Joao Fonseca, sorpreso da un pimpante Ignacio Buse, che diventa così il primo peruviano in un quarto di finale di un 500 dal 2009.

M. Berrettini b. [LL] D. Lajovic 3-6 6-4 6-2

Dopo la convincente vittoria contro Tomas Barrios Vera all’esordio, Matteo Berrettini continua la sua corsa all’ATP 500 di Rio de Janeiro rimontando Dusan Lajovic per 3-6 6-4 6-2 in 2h 11′. Quella nella notte brasiliana è stata la prima rimonta completata dal romano dallo scorso aprile contro Giron a Madrid, grazie anche a 28 vincenti e il 79% di punti vinti con la prima. Per ‘The Hammer’ è il quattordicesimo quarto di finale sulla terra della carriera, il primo dal titolo vinto a Kitzbuhel nel 2024.

LA PARTITA – L’inizio non è dei migliori per Berrettini, anche a causa di un Lajovic particolarmente aggressivo in risposta. Il serbo sin da subito prova a togliere tempo a Matteo giocando su pochi colpi, è così che trova un immediato break nel secondo game. Un vantaggio che risulterà decisivo nella conquista del primo set; un parziale nel quale il serbo ha concesso soltanto quattro punti al servizio. Nella ripresa il canovaccio cambio, con il romano che martella sui suoi punti di forza: servizio e dritto.

L’azzurro inizia salvando tre palle break nel primo game del secondo parziale, mettendo la partita sul fisico. Nel decimo game Matteo ottiene il break decisivo con un insolito rovescio vincente. Da lì la partita prende un’altra piega. Nel set decisivo Berrettini imbriglia il gioco di Lajovic con una serie di variazioni con lo slice di rovescio alternati a delle palle corte. Ottiene così un primo break nel sesto gioco. Nell’ottavo fa in tempo a strappare nuovamente il servizio all’avversario, quello che sancisce la fine dell’incontro, vinto dall’azzurro.

Forte di un record di 24 vittorie e 5 sconfitte sulla terra battuta dall’inizio della stagione 2023, Berrettini affronterà adesso, per la prima volta. il 21enne Ignacio Buse, che ha sorpreso il beniamino di casa Joao Fonseca, diventando il primo peruviano a raggiungere i quarti di finale di un ATP 500.

I. Buse b. [3] J. Fonseca 5-7 6-3 6-4

Ignacio Buse ha rovinato la festa di Joao Fonseca verso il trionfo casalingo al Rio Open sconfiggendo il brasiliano in rimonta per 5-7 6-3 6-4 in 2h 27′. Nonostante un primo set contratto, in cui Fonseca ha saputo imprimere il suo ritmo alla partita, il peruviano ha poi saputo approfittare dei 43 errori non forzati dell’avversario per imporsi in una battaglia al terzo set. Con questa vittoria, è diventato il primo peruviano a raggiungere i quarti di finale di un ATP 500 da quando la categoria è stata introdotta nel 2009. In un match ritardato di un’ora a causa della pioggia, ha mantenuto la calma nei momenti chiave.

Nel secondo e terzo set ha mantenuto un ruolino di marcia impressionante al servizio, mettendo alle strette un Fonseca troppo frettoloso e falloso. Il peruviano ha salvato otto delle nove palle break affrontate, comprese tre nel game d’apertura del secondo set e tre sul 4-3 nel terzo set. Buse ha messo otto ace nell’arco dell’incontro, l’ultimo per sancire l’impresa e raggiungere il quarto di finale più importante della sua carriera, dove affronterà Matteo Berrettini.

Ignacio Buse’s coming of age! 🇵🇪



The 21-year-old Peruvian upsets No.3 seed Fonseca on away soil, 5-7 6-3 6-4.@RioOpenOficial pic.twitter.com/eQ9r70Rfyv — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2026

[8] T. M. Etcheverry b. [Q] V. Gaubas 7-6(1) 6-4

La testa di serie numero otto Tomas Martin Etcheverry ha raggiunto i quarti di finale grazie alla vittoria per 7-6 (1) 6-4 sul qualificato lituano Vilius Gaubas. Un match molto equilibrato, specie nel primo set, dove entrambi hanno servito bene e prodotto un tennis offensivo. Il primo parziale si è deciso in favore dell’argentino grazie a un tie-break dominato per 7 punti a 1. Il padrone di casa, ha dovuto superare un finale complicato nel secondo set, quando ha mancato un match point sul servizio dell’avversario sul 5-2.

L’ottava testa di serie è poi andata a servire per il match, ma la pioggia ha sospeso il gioco prima che potesse chiudere l’incontro. Al rientro in campo ha subito anche un contro break, ma ha reagito immediatamente strappando a sua volta il servizio a Gaubas per conquistare la vittoria. Grazie al successo in due ore e sette minuti, l’argentino sale al numero 44 del ranking ATP, tornando nella Top 50 per la prima volta dall’aprile dello scorso anno. Etcheverry affronterà ora il lucky loser Jaime Faria.

[LL] J. Faria b. D. Dzumhur 7-6 (1) 6-4

Jaime Faria ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur per 7-6(1) 6-4 in due ore e tre minuti, qualificandosi per i quarti di finale dove lo aspetta Etcheverry. Ottimo il rendimento al servizio del portoghese che vince 31 punti su 37 con la prima palla (84%), e il 61% con la seconda. Il lusitano è molto generoso, sbaglia molto, ma solo perché prende sempre l’iniziativa. Dopo un break a testa il primo parziale è deciso dal tie-break, in cui Faria domina fin dal primo punto salendo subito 3-0. Nella ripresa invece il break decisivo arriva sul finale, nel decimo gioco, quello che lo manda ai quarti del Rio Open.