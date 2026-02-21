ATP Delray Beach: Korda rimonta Ruud e trova Cobolli. I derby eliminano Fritz e Tiafoe

L’edizione corrente dell’ATP di Delray Beach rimane orfana di due protagonisti dell’albo d’oro. Sotto il sole della Florida arriva l’eliminazione di Frances Tiafoe, trionfo nel 2018, e di Taylor Fritz, campione per due anni di fila 2023 e 2024. Proprio il remake dell’epilogo di due anni fa premia, stavolta, Tommy Paul. In un match dove il finalista Slam non ha mai avuto vita facile, arrendendosi 6-4 6-3 in 67′ di gioco. L’altro derby tutto USA nei quarti di finale è stato molto più serrato con Learner Tien a uscire vittorioso con Big Foe al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza con lo score 7-6(5) 3-6 7-5.

Quasi en-plein da parte degli Stati Uniti che riescono a portare 3/4 dei propri rappresenanti nelle semifinali del torneo della Florida grazie alla rimonta di Sebastian Korda ai danni di Casper Ruud. Il norvegese parte bene, ma non riesce a dare seguito a quanto di buono fatto vedere nel primo set e cede 6-4 2-6 2-6 in due ore di gioco. Il ragazzo di Bradenton trova la prima vittoria nei confronti diretti e vola in semifinale contro Flavio Cobolli, con il romano bravo a spuntarla con Wong.

S. Korda b. [2]C. Ruud 4-6 6-2 6-2

Finalmente Korda. L’americano, non sicuramente di granito per quanto concerne la tenuta mentale, è ispirato dall’aria di casa ed è autore di una bella performance contro Casper Ruud e si guadagna la prima semifinale del suo 2026. Una rimonta che ha il sapore del riscatto anche nei confronti del norvegese che conduceva 2-0 negli scontri diretti dopo le vittorie di Madrid e Stoccolma dello scorso anno. Il match si accende subito quando entrambi i servizi vengono messi a dura prova. L’americano è subito chiamato a salvare palla break per poi essere seguito a ruota dall’avversario. Lo strappo decisivo lo piazza la testa di serie numero 2 nell’arco del quinto game, fino a chiudere in scioltezza 6-4.

Lo statunitense vede il baratro quando Ruud sciupa un’occasione per mettere la testa avanti anche nel secondo parziale. Korda inizia a sciogliere il braccio, la sua spregiudicatezza paga e con due chirurgici break va a scrivere un 6-2 che rimanda il verdetto al terzo. Il numero 50 del ranking, sui binari dell’1-1, alza ancora il livello con i 19 vincenti. Saranno 45 a fine match rispetto ai 15 di Casper, a risultare la chiave per il successo. Il norvegese viene investito dall’americano perdendo il servizio nel quarto ed ottavo game, incassando un altro 6-2. Sebastian stacca il pass per la semifinale dove se la vedrà con Flavio Cobolli, con i precedenti che sorridono 2-0 al tennista USA.

[5]T. Paul b. [1]T. Fritz 6-4 6-3

Cade la testa di serie numero 1. Fritz si ferma ai quarti di finale con Paul che interrompe la sua rincorsa al terzo titolo in Florida. La finale del 2024 tra i due americani, stavolta, ha un esito molto differente. Se Taylor aveva concesso solo cinque game ai tempi, Tommy è leggermente più magnanime nel 6-4 6-3 in 77′ di gioco. Che certifica il sorpasso negli scontri diretti, dove campeggiava un 5-5. Proprio il tennista del New Jersey è il primo ad andare in apena al servizio, quando nel quarto game è costretto a salvare due palle break per rimanere on serve. Break fallito, break subito con il californiano a sperare di rientrare nel parziale. Speranze vane, con un 6-4 a sfavore in appena 36′.

Anche in questo caso è Fritz il primo ad avere l’opportunità di sorpasso, ma fallisce di nuovo l’occasione di break. Paul è rinfrancato e, copia carbone del set precedente, fa pagare dazio al connazionale che fatica a rimanere in scia. Dopo tre palle break saltate in toto, sono il settimo e nono game a far capitolare il n. 1 del seeding che chiude il match con tantissimi gratuiti: saranno 29 alla fine del match. Paul domina il derby dei classe 97′ e affronterà in semifinale la novelle vague USA: Learner Tien.

[4]L. Tien b. [8]F. Tiafoe 7-6(5) 3-6 7-5

Learner Tien è l’esponente più in voga della nuova generazione americana. Il classe 2005 continua il suo processo di crescita e conquista la semifinale a Delray Beach. Dimostrando di saper lottare anche contro i connazionali aventi un bagaglio di esperienza sicuramente maggiore. Un match di resilienza quello del ragazzo di Irvine che sopravvive al ritorno di Tiafoe. Il giocatore più giovane in campo parte fortissimo con il break che lo porta 3-0, ma Big Foe rimette le cose a posto nel quinto game facendo ritornare il parziale on serve. Un equilibrio che dura pochissimo perchè, dal 4-4, arriva una girandola di quattro servizi persi, Frances sciupa anche due set point, che fa da traino al tie break: 7-5 per Tien.

I rimpianti di Tiafoe per aver buttato via il set si sentono tutti nel break subito all’apertura di secondo parziale, ma la testa di serie numero 8 reagisce alla grande, ribalta l’inerzia e scrive 6-3. Tutto lascerebbe presagire che il leone maturo vada a sbranare quello giovane. Non va esattamente così perchè Frances si inceppa nuovamente nel momento della chiusura e, sul 5-4, incassa tre game di fila che stendono il tappeto rosso al successo di Tien 7-5. Due ore e ventuno minuti di battaglia per regalarsi l’inedito derby con Tommy Paul.