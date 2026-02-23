ATP Rio de Janeiro: Etcheverry stoico. Sopravvive a due maratone, batte Tabilo e conquista il primo trofeo ATP!

[8] T. Etcheverry b. A. Tabilo 3-6 7-6(3) 6-4

La “Quadra Guga Kuerten” inscena una finale dal sapore eroico, nella quale Tomas Martin Etcheverry ha by-passato ogni limite psicofisico coronando il sogno del primo titolo in carriera a livello ATP. Parliamo di gesta epiche, poiché, nella folle domenica carioca, l’argentino e lo sfidante finalista Alejandro Tabilo, hanno disputato un logorante ‘doppio turno’, minato da interruzioni, tra pioggia e la nuova “Heat Rule” che ha fermato il gioco per per ore a causa del forte caldo.

Una situazione già di per sé rara e complicata da gestire a livello fisico e mentale, è stata ‘aggravata’ dalle quasi quattro ore trascorse in campo da Etcheverry, impegnato in semifinale da un rognosissimo Vit Kopriva. A differenza del classe ’99 di La Plata, Tabilo ha liquidato Buse in poco più di sessanta giri d’orologio, guadagnando un vantaggio d’energie non indifferente a dispetto del contendente al titolo.

Dopo la conclusione delle due semifinali, Tomas Martin Etcheverry era dato praticamente per spacciato nel pronostico contro il cileno. E alla fine del primo parziale – agevolmente conquistato da Tabilo -, ci si preparava già ai festeggiamenti nel box del mancino. Lo sport, però, ha sempre in serbo qualcosa di speciale per i resilienti. Etcheverry è stato premiato per il suo spirito combattivo, restando attaccato al match con ogni energia residua che aveva in corpo, e dopo sei set giocati in un solo giorno, si è sdraiato sul campo centrale di Rio, ammirando il terso cielo brasiliano, che lo ha consacrato per la prima volta come campione di un torneo del circuito maggiore.

Etcheverry aveva perso precedentemente 3 finali ATP, tutte sul manto rouge, ma il 22 febbraio 2026 ha cambiato le sorti del tennista argentino, diventato il terzo atleta del suo paese a trionfare nel Rio Open dopo “El Peque” Schwartzman e Sebastian Baez. Il ventiseienne di La Plata si avvicina al suo best ranking, tornando al 33^ casella in classifica dopo il titolo carioca.

Primo set: poche energie per Etcheverry. Tabilo sale in cattedra

(primi due set di Andrea Binotto)

La partenza dai blocchi vede uscire più centrato Etcheverry. Il 26enne argentino è solido da fondocampo e, a differenza di Tabilo, ottiene subito dividendi anche dalla palla corta. Si procura quindi una palla break in avvio, che concretizza con un rovescio incrociato che pizzica la riga. Rientra però subito in corsa il 28enne cileno. Sfrutta qualche gratuito dell’avversario, arriva a doppia chance in risposta e trasforma grazie a un doppio fallo albiceleste. Il numero 51 ATP vuole velocizzare le operazioni; la poca benzina rimasta nelle gambe a seguito della maratona giocata contro Vit Kopriva in semifinale, poche ore prima dell’ultimo atto, obbliga Etcheverry a spingere con i colpi a rimbalzo non appena ha l’occasione buona per farlo.

Il 68° giocatore in classifica è però molto bravo in fase difensiva. Cerca di far giocare quante più palle possibili al rivale, che spesso finisce per commettere diversi errori. Tabilo trova così di nuovo il break e poi, tenendo la battuta a 0, allunga sul 4-1. Giunge ancora una volta a palla break il cileno pochi minuti dopo. Ma Etcheverry non ne vuole sapere di lasciarlo scappare via nel punteggio. Gli cancella entrambe le opportunità e cerca di rimanere in scia. Annulla pure due set point nell’ottavo game e si procura una chance per il contro break nel gioco seguente. Tabilo però propone un tennis ordinato, stampa un ace da sinistra e dopo circa trequarti d’ora chiude il parziale con il punteggio di 6-3.

Secondo set: Etcheverry non molla. Tabilo manca la zampata finale

A seguito di un toilet break, Etcheverry torna in campo e prova a resistere. Riesce a tenere il primo turno di battuta, ma nel secondo un momento di annebbiamento lo porta a piazzare tre gratuiti e un doppio fallo nel mezzo. Tabilo passa quindi avanti di un break, ma nel sesto gioco si fa sorprendere dalla garra del suo sfidante, che non molla un centimetro di campo e con coraggio agguanta il contro break. L’argentino cancella poi due palle che avrebbero portato il cileno a servire per il match e nel dodicesimo game arriva a set point. Qui però Tabilo è impeccabile con i colpi a rimbalzo e di lì a poco si arriva così al 6-6.

L’equilibrio regna sovrano nei primi punti del tie-break. Il primo ad allungare nel punteggio è Etcheverry, che con un passante in corsa di dritto si assicura il 4-2. Un gratuito del cileno regala poi un secondo minibreak all’argentino, che piazza un ace sulla riga esterna e si procura dunque quattro set point filati. Il primo lo manca a causa di un errore dal lato destro del campo, ma nel secondo un recupero di Tabilo termina lungo. Dopo circa due ore di gioco, l’argentino mette la firma sul parziale con il punteggio di 7-6(3). Si va al terzo.

Terzo set: l’argentino accantona la fatica e trionfa in modo eroico a Rio

L’adrenalina del set decisivo della finale di Rio cancella l’infinita stanchezza fisica di Etcheverry, aggrappato al sogno del titolo. L’aver pareggiato i conti ha dato un boost d’energia all’argentino, infliggendo invece qualche tarlo nella testa di Tabilo, che in virtù della grande differenza di ore trascorse in campo durante la folle domenica carioca, si sentiva già vincitore dopo la conquista del primo set. Anche l’inizio del terzo parziale conferma un netto cambio d’inerzia dell’incontro, dove è Etcheverry a sembrare il più ‘fresco’ tra i due. Nel terzo game, infatti, il tennista albiceleste spinge come un forsennato, e Tabilo si trova costretto a difendere due pericolose palle break. Una volta riparato il danno, il numero 8 del seeding non molla la presa, e alla terza occasione, chiama il cileno a rete. Quest’ultimo, altrettanto privo di energie, gioca una contro-smorzata poco lucida che termina in corridoio: dopo oltre due ore dall’inizio della sfida, Etcheverry è per la prima volta padrone dell’incontro.

L’inattesa rimonta dell’argentino spiazza completamente Tabilo, che accusa psicologicamente lo stravolgimento della finale, sempre più nelle mani di Etcheverry. Il ventiseienne di La Plata viaggia spedito sui binari, e due game più tardi prova ad acquisire il doppio vantaggio, negato da un avversario ancora attaccato a flebili speranze. Tomas non concede più alcuna chance di rientro, e dopo tre ore e quattro minuti di gioco, si lascia cadere sul manto rouge del campo centrale dedicato a Guga Kuerten, mettendo la firma su una finale a dir poco eroica.